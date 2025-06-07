Чим не можна прикрашати хату на Зелені свята: уникайте цих 3 дерев

У неділю, 8 червня, в Україні відзначають Трійцю. На Зелені свята, як заведено казати в народі, традиційно прикрашають оселю зеленню, втім не всі рослини можна використовувати, оскільки деякі з них не підходять.

День Святої Трійці завершує великодній цикл свят, пише 24 Канал. На одне з 12 найважливіших християнських свят заведено маїти хату. Зелень прибивають не лише до оселі, але й до воріт та парканів. Найчастіше прикрашають будинок липою, однак використовувати можна й іншу зелень.

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Серед багатьох рослин варто звернути на 3 дерева, гілками яких не варто прикрашати дім на Зелені свята.

Осика

За легендою, саме на осиці повісився Юда. Окрім того, з осики був зроблений хрест, на якому розіп’яли Ісуса Христа. Дерево має погану енергетику, яка може притягнути в життя сім’ї сварки й проблеми, тому та Зелені свята гілки осики не варто використовувати.



3 види дерев, якими не можна прикрашати дім / Фото Pexels

Верба

На Трійцю не можна ламати гілки верби й прикрашати ними дім. Загалом дерево вважається світлим й несе позитивну енергетику, однак гілочки верби всі несли до церкви на Вербну неділю, тому її більше не можна ламати.

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Хвойне дерево

Наші пращури використовували гілки хвойних дерев, коли прощалися з покійником, тому ці дерева оповиті дещо не зовсім хорошою енергетикою. Не варто гілки ялини, сосни чи модрини вішати біля дому, щоб не привернути в життя погані події.