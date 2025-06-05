Французькі городники люблять застосовувати креативні підходи до вирощування овочів, тому радо поділилися засобом, який покращить ріст кабачків, пише 24 Канал з посиланням на "Добрі новини".

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Чим підживити кабачки у червні

Чудовим добривом вважається настій кропиви. Це натуральне добриво справді впливає на щедрий урожай. Якщо його правильно застосувати, то кабачки будуть рясно родити.

Кабачки добре підживлює настій кропиви
Кабачки добре підживлює настій кропиви / Фото Pexels

Дачники з Франції переконані в тому, що саме кропива є стимулятором росту, оскільки містить багато азоту, заліза й корисних мікроелементів, які є необхідними для гарного розвитку кабачків. Ці овочі швидко ростуть, тому в червні треба вчасно підживити ґрунт настоєм з кропиви.

Як приготувати настій з кропиви

Потрібно зібрати 1 кілограм свіжої кропиви й подрібнити її. Далі рослину треба залити 10 літрами води й накрити ємність кришкою, залишивши в теплому місці на 7 – 10 днів. Щодня настій з кропиви треба перемішувати. Вже коли процес бродіння завершиться, настій проціджують й розводять водою для поливу під корінь в пропорції 1:10, а для обприскування – 1:20.

До слова! Щоб помідори швидше достигнули, їх треба обприскати одним засобом. Чим обробити томати у червні – читайте в нашому матеріалі.

Окрім живлення, такий засіб здатен захистити кабачки від шкідників, без використання жодних хімічних засобів. Метод є дуже простим у використанні, тож його зможе повторити кожен дачник.