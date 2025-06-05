Французские огородники любят применять креативные подходы к выращиванию овощей, поэтому с радостью поделились средством, который улучшит рост кабачков, пишет 24 Канал со ссылкой на "Хорошие новости".

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Чем подкормить кабачки в июне

Отличным удобрением считается настой крапивы. Это натуральное удобрение действительно влияет на щедрый урожай. Если его правильно применить, то кабачки будут обильно родить.

Кабачки хорошо подпитывает настой крапивы
Кабачки хорошо подпитывает настой крапивы / Фото Pexels

Дачники из Франции убеждены в том, что именно крапива является стимулятором роста, поскольку содержит много азота, железа и полезных микроэлементов, которые необходимы для хорошего развития кабачков. Эти овощи быстро растут, поэтому в июне надо вовремя подкормить почву настоем из крапивы.

Как приготовить настой из крапивы

Нужно собрать 1 килограмм свежей крапивы и измельчить ее. Далее растение надо залить 10 литрами воды и накрыть емкость крышкой, оставив в теплом месте на 7 – 10 дней. Ежедневно настой из крапивы надо перемешивать. Уже когда процесс брожения завершится, настой процеживают и разводят водой для полива под корень в пропорции 1:10, а для опрыскивания – 1:20.

К слову! Чтобы помидоры быстрее созрели, их надо опрыскать одним средством. Чем обработать томаты в июне – читайте в нашем материале.

Кроме питания, такое средство способно защитить кабачки от вредителей, без использования никаких химических средств. Метод очень прост в использовании, поэтому его сможет повторить каждый дачник.