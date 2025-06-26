Рослини, які не пускають зло в дім: більшість про це не знають

Ми звикли, що рослини прикрашають інтер’єр вдома, однак деякі з них здатні бути оберегами, та захищати оселю й родину від біди, пристріту та злих очей. Окрім того, ці домашні вазони очищують повітря та збагачують його киснем.

Наявність деяких рослин здатна вплинути на емоційний стан людини, помітно його покращуючи, пише 24 Канал. За народними прикметами, певні рослини відганяють з дому негатив, захищають стосунки та впливають на здійснення цілей мешканців.

Читайте також Ці 3 рослини захистять дім від чаклунів і пристріту: посадіть їх перед воротами

Грошове дерево

Цей вазон здатен відвести з оселі будь-які фінансові негаразди. Рослина покращує настрій та посилює натхнення. Її наявність вдома допомагає досягати цілей та покращувати фінансовий стан.

До речі, знайти кімнатні рослини за найкращими цінами можна на Prom. А ще саджанці, ґрунт, інвентар і купа всього для городу. Ще й доставка з підпискою "Для своїх" буде безкоштовна.

Базилік

У літню пору базилік часто садять в горщиках на кухні, щоб відлякати з оселі комарів, які дуже не люблять його запаху. Втім, езотерики вважають, що зелень має потужну енергетику. Він допомагає очистити стіни дому від негативу та негараздів.



Базилік очищає дім від негативу / Фото Pexels

Герань

Рослина здатна виводити негативні емоції. Герань позитивно впливає на стан людей, позбавляючи від сварок. Кажуть, що квітка посаджена в будинку, здатна захистити стосунки від заздрощів інших.

Фікус

Вазон впливає на те, щоб вдома була спокійна та затишна атмосфера. Увесь негатив, який затримується в оселі, рослина швидко усуває. Рослина також має помітний вплив на мешканців дому, оскільки надає їм сили ставити перед собою цілі й досягати їх.

Алое

Езотерики кажуть, що алое треба тримати в домі, де часто хворіють люди, оскільки будинок має ослаблене біополе. В народі навіть вірять, що алое здатне захистити від магічного впливу.

До речі, нещодавно ми розповіли, навіщо висаджувати чорнобривці на городі між грядками.

Кактус

Ця рослина накопичує на своїх колючках увесь негатив та відганяє його з дому, тому тримайте кактус в будь-якій кімнаті будинку.

Фіалка

Ці ніжні квіти здатні протистояти злу в будинку. Яскравий колір квітів захищає стосунки від заздрощів. Фіалки у спальні, повертають увесь негатив тій людині, яка прийшла в дім.