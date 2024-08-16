Як відбілити зуби в домашніх умовах: список продуктів, які впливають на усмішку

Всі хочуть мати красиву та білосніжну усмішку. У когось вона є від природи, а дехто може спостерігати жовтуватий відтінок. У такому випадку не обов’язково відбілювати зуби. На початок можна спробувати додати у свій раціон правильні продукти.

Стоматологи кажуть, що люди, які вживають щодня овочі та фрукти мають білі зуби. Саме вони є чудовим пілінгом для зубів, створюючи ефектний абразивний вплив на емаль. Фруктові кислоти дієво відбілюють зуби.

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Під час пережовування вони знімають непомітний для ока наліт та жовтизну. Свіжі овочі та фрукти багаті вітамінами та мікроелементами, які нормалізують кровообіг у яснах та поповнюють запах калію та фосфору, які є необхідними для здорових та білих зубів.

Яблука

У них міститься багато води, яка добре впливає на стан зубів, зміцнює ясна та допомагає боротися з бактеріями в порожнині рота. Окрім того, яблуко здатне вбити неприємний запах та забезпечує свіжий подих. Також у ньому багато заліза, яке корисне для ясен.

Груші

Ці фрукти мають на зуби такий же вплив, як яблука. Груші допомагають нейтралізувати кислоту, яка виникає після вживання їжі.

Морква

Вона провокує підвищене слиновиділення, тож сприятливо впливає на гігієну рота, допомагає позбутися бактерій та мікробів. Моркву навіть називають природною зубною щіткою. Вона видаляє плями на зубах та знижує можливість появи карієсу.



Морква позитивно впливає на стан зубів / Фото Pexels

Селера

Виявляється, що селера має найпотужніші відбілювальні властивості. Вона має антибактеріальну дію та підтримує в роті правильний кислотний баланс. Також селера – це такий собі природний масажер ясен, тож покращує їх кровообіг. Якщо додавати селеру в салат, то можна вилікувати кровоточивість ясен та оздоровити ротову порожнину.

Броколі

Ця капуста допомагає повернути зубам їхню природну білизну. У ній міститься залізо, яке захищає емаль зубів від кислоти.

Базилік

Дія базиліку на зуби подібна до антибіотика. Він знищує бактерії в порожнині, які провокують карієс, зубний наліт, камінь та неприємний запах.

Петрушка, зелена цибуля, кріп

Вони містять вітаміни групи В, Е, А, С, РР, а також калій, кальцій та фосфор. Петрушка, зелена цибуля та кріп зміцнюють і відбілюють зуби та допомагають позбутися кровотеч із ясен.

Цитрусові

Грейпфрут, апельсин та лимон мають у складі багато кислот, які допомагають впоратися з нальотом на зубній емалі. Окрім того, цитрусові захищають ясна та зуби від різних запалень. Якщо їсти щодня грейпфрут, то можна знизити кровоточивість ясен.



Базилік корисно впливає на зуби / Фото Pexels

Горіхи

Для ідеальної усмішки, додайте у свій раціон горіхи. Мигдаль, кеш’ю та кедрові мають тверду текстуру, завдяки якій масажують ясна та є очищувачами емалі, видаляючи наліт та темні плями.