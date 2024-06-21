У спальні не рекомендовано тримати квіти з різким запахом, пишуть Поради 24. Вони здатні поглинати кисень, що призведе до болю голови та нудоти. Однак поганий вплив на здоров’я можуть мати не лише рослини із запахом. Деякі вазони можуть не смердіти, але також є шкідливими.

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Лілія

Лише одна гілка лілії може заполонити всю квартиру різким запахом, який є доволі шкідливим. Особливо терпким аромат є в період розквітання. Тоді квітка забирає на себе увесь кисень з кімнати, відповідно після сну вас може боліти голова. У гіршому випадку – почне нудити. А ще деякі фахівці кажуть, що лілії погано впливають на нервову систему.

Молочай

Ця кімнатна рослина є в багатьох будинках, однак не всі знають, що сік, який міститься в стеблі молочаю, є шкідливим для людини. Він може призвести до подразнення очей, шкіри та отруєння.

Фікус

Біля ліжка фікус ставити не можна. Все тому, що він не виділяє кисень, а сік рослини – отруйний. Ця рослина ще є дуже примхливою, бо любить світло без прямих сонячних променів та не переносить протягів.



Фікус не можна тримати у спальні / Фото Pexels

Азалія

Цю рослину взагалі краще не тримати ніде, особливо у спальні. Азалія є отруйною, а її сік може викликати в людини слабкість, нудоту та навіть порушувати роботу серця. Сильний аромат буде дуже надокучати тим, в кого будуть зачинені вікна чи немає кондиціонера.

Орхідея

Остання рослина вас може здивувати, втім тримати її у спальні теж не рекомендовано. Деякі сорти орхідей виділяють у повітря пилок, який має згубний вплив на організм. Рослина має солодкий аромат, від якого може почати боліти голова та з’явиться запаморочення.

Якщо ж ви тримаєте орхідею біля ліжка вже тривалий час, то маєте ризик частіше почувати себе дратівливими, в стані депресії та мучитись постійно безсонням.