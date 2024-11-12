Щоб підтримувати гігієнічність у ванній, потрібно регулярно проводити прибирання, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Софії Сізової. Неприємного нальоту можна позбавитися за допомогою спеціальних хімічних засобів, втім блогерка розповіла простий та швидкий метод.

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Як позбутися водного каменю в душовій

Потрібно взяти 2 столові ложки лимонної кислоти й залити 200 міліграмами гарячої води. Також треба додати 1 столову ложку миючого засобу для посуду. Місткість дуже легко піниться губкою й легко розподіляється по ванній. Мийте всю плитку жорсткою частиною губки.

Додатково можна пройтися й по сантехніці й просто змийте водою. Метод не залишає ніяких розводів та водного каменю. Щоб лимонна кислота не подразнила руки, одягніть гумові рукавиці.

Як позбутися водного каменю: дивіться відео

Як альтернативу, лимонну кислоту можна змішати з содою у рівних пропорціях й розбавити до стану кашки. Нанесіть її на забруднення й протріть жорсткою частиною губки. Завдяки цьому методу бруд зникне миттєво. Є один чудовий лайфхак для того, щоб зберегти стінки душа чистими.

Все, що потрібно зробити, то полити спочатку їх гарячою водою, а потім холодною. Такий перепад температур завадить бруду приставати й триматися до плитки.