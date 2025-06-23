Фітофтору з помідорів вивести легко: 6 домашніх рецептів, які є дуже дієвими

Щоб не занапастити урожай, помідори від фітофтори потрібно обов’язково обприскувати спеціальними засобами, які здатні вивести захворювання та врятувати плоди.

Фітофтороз є досить поширеним грибковим захворюванням томатів, пише 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек". Окрім того, на фітофтору хворіє навіть картопля. Захворювання найчастіше чіпляється до овочів у вогку та прохолодну погоду.

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Городники радять чергувати засоби між собою, бо якщо кожного року використовувати одне й теж, то вона здатна адаптуватися, тож вивести її буде важко.

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Профілактично обробляти томати можна одразу після висадки розсади, а далі досвідчені дачники орієнтуються по грибах. Якщо в лісі вони вже з’явилися, то це ознака того, що може активізуватися захворювання.

Профілактичне обприскування рекомендовано проводити в першій половині дня в суху погоду. Нижче навели кілька домашніх засобів, які добре себе зарекомендували.

Настій часнику з марганцівкою

У м’ясорубці подрібніть 100 грамів часнику, залийте склянкою води й дайте добу цьому розчину настоятися. Далі потрібно все процідити й розвести у 10 літрах води, додавши 1 грам марганцівки. Часниковим настоєм рослини потрібно обробляти кожних 10 днів.

Молочна сироватка

Сироватку від скислого молока потрібно розвести в однакові пропорції з водою. Вже на початку липня цією сумішшю можна обприскувати помідори кожного дня.



Від фітофтори можна позбутися / Фото Pexels

Попіл

Коли зав’яжуться плоди томатів, то усі міжряддя до поливу потрібно опудрити попелом.

Йод з молоком

У 10 літрах води розчиніть 1 літр знежиреного молока та додайте 15 крапель йоду. Дачники радять цим засобом обприскувати помідори двічі на місяць.

Поварена сіль

Одну склянку солі розчиніть в 10 літрах води й обприскуйте червоні помідори раз на місяць.

До речі, щоб помідори виросли соковитими, потрібно вдатися до деяких хитрощів. Що саме треба робити – читайте в нашому матеріалі.

Дріжджі

Цей засіб підійде при перших ознаках фітофтори. Потрібно в 10 літрах води розвести 100 грамів дріжджів й поливати розчином томати.