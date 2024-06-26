Хрестоцвітна блішка назавжди зникне з капусти: надійний метод боротьби зі шкідником

На жаль, дуже рідко садівникам та городникам вдається пройти сезон без навали якихось шкідників. І коли рослини атакує блішка, це може бути особливо неприємно.

Навіть досвідчені городники дуже часто плутають хрестоцвітну блішку з іншими шкідниками, тож перше, що потрібно зробити будь-якому городнику, так це переконатися, що це саме вона атакує ваш город.

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Як позбутися хрестоцвітної блішки на городі?

Перш за все, вам потрібно уважно оглянути усі уражені рослини та визначити, наскільки критичний ступінь навали. Якщо йдеться про разову акцію, коли блішок ще не дуже багато, і ви не бачите відкладених личинок ані на землі, ані на зеленій масі рослини, тоді можна спробувати подолати шкідника деякими народними способами.

Втім, якщо ви бачите, що шкідників стало справді багато, тоді, на жаль, обійтися без професійних засобів буде неможливо. Один з найбільш популярних інсектицидів – це Прованто Профі, і він не тільки ефективний, але й діє у відносно щадному режимі. Як альтернативу ви можете використати також Карате або Актару. Ці засоби знищують шкідників при безпосередньому контакті з ним.

Втім, зважайте, що застосовувати будь-яких хімічний препарат потрібно винятково у суху погоду, коли немає вітру. В іншому випадку ви можете зовсім не отримати бажаного результату. А ось якщо після обприскування пройшов дощ, вам доведеться повторити процедуру повторно. Завжди обробляти город від блішки потрібно у рукавичках та з захистом на обличчі.

Ще одне важливо правило – хімію не можна використовувати на будь-якій швидкоспілій зелені, як-от крес-салат, чи редиска. Зважайте на те. що засіб залишається на рослині ще 2 – 3 тижні після нанесення, тож якщо ви плануєте збирати урожай незабаром, краще вдатися до народних методів боротьби.



Блішка може наробити біди на городі / Фото Pexels

Які є народні способи боротьби з блішкою?