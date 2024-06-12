Прагнення бути продуктивними знайоме багатьом людям. Але часто це може бути не так просто, як здається. І для того, щоб виконати протягом дня багато справ, потрібно почати із самого ранку.

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Не відкладайте будильник

Звісно, поспати подовше може бути дуже приємно, і саме з цієї причини люди часто відкладають будильник на п'ять, десять чи всі п'ятнадцять хвилин. Втім, в результаті ви тільки втрачаєте свій дорогоцінний час, адже кілька хвилин сну не дасть вам бадьорості, а навпаки – тільки зробить більш сонними.

Прокидайтеся в однаковий час

Спробуйте взяти собі за правило кожного дня прокидатися в однаковий час, і дуже скоро ви помітите, що ця дисципліна дає свій результат. Так вам буде набагато легше вставати, і ви встигатимете зробити чимало справ.

Скажіть "ні" гарячому душу вранці

Іноді ідея зігрітися під ранковим душем може звучати дуже привабливо, та подумайте про те, що ця процедура тільки зробить вас ще більш сонливими, але не дасть бажаної бадьорості та енергії. Тож краще натомість обрати контрастний або ж прохолодний душ.



Гарячий душ зробить вас сонними / Фото Pexels

Не беріть телефон в руки одразу

Головна помилка після прокидання – відразу ж потягнутися до телефона. Ранковий час – найцінніший, тож не варто витрачати його на перевірку повідомлень і соцмережі. Спробуйте принаймні годину після пробудження не брати в руки телефон, планшет чи ноутбук. Краще зробіть зарядку, помедитуйте чи трохи почитайте книгу.

Не забувайте про сніданок

Ранкова кава для пробудження – це чудово, але навіть такий смачний напій не може замінити повноцінний сніданок. До того ж пити її на голодний шлунок може бути навіть шкідливо. Тож почніть день з склянки води, а потім приготуйте собі поживний і смачний сніданок.