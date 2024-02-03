Якщо ви використовуєте хороший шампунь та добре вимиваєте волосся від маски та кондиціонера, то миття голови раз на тиждень – цілком нормальне.

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Однак, якщо волосся сухе, то воно з часом може втратити природну вологість, тому не варто обходитися без миття волосся понад тиждень, оскільки фолікули будуть забитими та не наситяться киснем.

Головна перукарка сімейства Кардашян Джен Аткін розповідала, що може мити волосся раз в 4-5 днів. Втім навіть попри те, що волосся здається чистим, довкілля все одно його бруднить (піт, тютюновий дим тощо).



Як часто можна мити волосся / Фото Pexels

Є люди, які миють волосся щодня, а є ті, які роблять це раз в 3 дні. В обох випадках немає нічого поганого, адже жирне волосся може некрасиво виглядати вже наступний день після миття.

Варто бути обережними тим людям, які миють волосся менш як два рази на тиждень, оскільки фолікули можуть закупорюватися, а це призведе до лущення шкіри голови, свербежу та навіть випадання волосся.

Мийте волосся двічі на тиждень

Універсального правила правильного миття голови немає. Клімат, якість води, заняття спортом чи вихлопні гази осідають на волосся. Тому важливо його мити хоча б двічі на тиждень, щоб видалити всі залишки, які накопичилися на шкірі голови, оскільки вони обтяжують та послаблюють волосся.

Перед нанесенням спінюйте шампунь в долонях та добре його змивайте водою. Це надасть волоссю додатковий блиск.