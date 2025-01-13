Якщо ж хоч хтось інколи задумувався над тим, як часто можна жувати жуйку, то відповідь на це питання дали стоматологи, пише 24 Канал з посиланням на Riverwalk Dental and Orthodontics.

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Що буде, якщо жувати жуйку

На касі в супермаркеті нас вражає різноманіття жувальних гумок на різний смак, однак корисними для ротової порожнини є лише ті, які не містять у своєму складі цукру. Якщо ж постійно жувати жуйку з вмістом цукру, то з часом це може призвести до розвитку карієсу й появи зубного болю. Та навіть з такими жуйками слід бути обережними.

Навіть в жувальні гумки без цукру, виробники додають підсолоджуючу речовину сорбіт, яка має побічні ефекти. А от постійне жування гумки з цукром чи без, може призвести не лише до проблем із зубами, але й кишківником. Якщо жувати жуйку за 30 хвилин до обіду, чи у вечірню пору, то у людини не виробляються шлункові соки, а, навпаки, з’являється відчуття ситості.



Стоматологи розповіли все про жування гумки / Фото Pexels

Через те, що ви не доїсте, відбудеться дефіцит калорій. Якщо ж жувати жуйку на постійній основі, то це може стати причиною втрати ваги.

Стоматологи кажуть, що певні жувальні гумки можуть навіть відбілити зубу, а все завдяки зернистій речовині, що є у їхньому складі – оксиду титану. А от жування жуйок, які мають високу концентрацію підсолоджувачів може призвести до появи жовтого нальоту на зубах.

Як часто можна жувати жуйку

Якщо часто жувати жуйку, то це може призвести до кількох проблем: головного болю, карієсу, діареї чи болю у щелепі. Немає якоїсь однозначної відповіді щодо того, як зачасто її можна жувати, однак треба зробити все для того, щоб це не перейшло в автоматичну звичку.

Жування однієї гумки буде цілком достатньо, але тільки у випадку, якщо вона буде без цукру. Якщо ви любите солодкі жуйки, тоді скоротіть споживання усіляких десертів. А для тог, щоб уникнути накопичення бактерій та запобіганню зубного нальоту, регулярно чистіть зуби, застосовуйте зубну нитку та ополіскувач для ротової порожнини.