Не допускайте цієї помилки: як часто можна підливати полуницю

Полуницю, як і будь-які інші овочі треба поливати в період цвітіння й плодоношення. Тоді ягоди будуть великими та соковитими. Однак не всі знають, як часто треба поливати ягоду. Занадто рясний полив може призвести до гниття.

Щоб отримати смачні ягоди полуниці прополювання й розпушування кущів замало. Полуницю також обов’язково треба поливати. Деякі дачники поливають кущі ледь чи не щодня, інші – кілька разів на сезон. Обидва варіанти є поганими, тому варто знати, як часто можна підливати полуницю.

Читайте також Що можна садити на городі в червні: урожай буде як на дріжджах

Як часто можна підливати полуницю

Через брак води полуниця дрібнішає, а ягід на кущах дозріває значно менше, тому поливати рослину треба обов’язково. Полив особливо є важливим під час цвітіння та плодоношення полуниці.

Коренева система у полуниці розташована близько до поверхні, а сухий вітер і сонце швидко забирають вологу з верхнього шару ґрунту. Тому саме під час цвітіння ягоди, перші 2 – 3 тижні кущі полуниці треба поливати кожного тижня.



Полуницю треба підливати помірно / Фото Pexels

Якщо ж ягода росте на природній мульчі або ви використовуєте агроволокно, то підливати кущі за сухої погоди можна раз на 10 днів. Агроволокно й мульча затримують вологу, тому якщо йдуть дощі – можна обійтися без поливів.

Полуницю треба правильно підливати. Методом дощування полив проводити не варто. Воду лити потрібно під корінь, методично та рясно. Після того, як ягоди зав’яжуться, рясний полив треба здійснювати лише у разі сильної посухи. Надмірний полив призведе до гниття недозрілих ягід.

Вода для поливу має бути вищою +15 градусів тепла. Дачники радять брати відстояну воду, але в жодному випадку не холодну. Що цікаво, кущі полуниці треба підливати після збору врожаю. Це робиться для того, щоб утворилися нові вусики. Підливати треба рідше, орієнтуючись на стан ґрунту та погоду.