Ось скільки води потрібно гортензіям для максимально пишного цвітіння: елементарний секрет

Досвідчені садівники знають, що правильний полив – це ключ до гарного розвитку та росту рослини. Втім, часом з'ясувати, який саме полив ідеальний, не так-то й просто.

Гортензії – це неймовірні садові квіти, які можна побачити практично у кожному саду, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Та, цілком можливо, вони можуть цвісти навіть рясніше, ніж зараз, якщо ви відкоригуєте полив кущів.

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Скільки води потрібно гортензіям?

Насправді немає встановленої кількості води, яку можна використовувати щоразу після поливу. Втім, є одне загальне правило – гортензії люблять, коли ґрунт постійно підтримується вологим.

Але також потрібно підібрати правильний час для поливу рослин – в ідеалі робити це до настання сутінків, або ж на світанку. Якщо ви поливаєте свій сад через систему зрошення, тоді достатньо буде кількох годин щоночі.

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Але справжній секрет ідеального здоров'я гортензій полягає у тому, аби не переливати чи недоливати рослини – це делікатний баланс, який спершу може бути непросто опанувати. Якщо надворі сонячно та спекотно, краще братися за полив щодня. Коли температура трохи падає, достатньо буде поливати рослини через день.



Гортензії потрібно поливати вчасно / Фото Pexels

Якщо листя та головки гілок, а також квіти, починають в'янути, це може означати, що рослині потрібно більше поливу. А ось якщо ви помітите, що листя гортензій стало жовтим, тоді це ознака, що ви надмірно поливаєте кущ, і варто зменшити обсяги води.

До речі, раніше ми вже розповідали, що потрібно робити, аби півонії швидше розпускалися.

Ще один важливий момент, про який забуває чимало садівників: потрібно поливати основу рослини, а не її листя. Інакше сонце може обпекти рослину через краплі води, що збираються на ній.