Звісно, бувають випадки, коли вам потрібно кинути джинси до прання відразу ж після того, як ви їх вдягнули: наприклад, якщо ви ляпнули на них жиром чи впали у брудну калюжу. Та в інших ситуаціях поспішати не варто.

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Як часто потрібно прати джинси

Зазвичай правило полягає у тому, що джинси достатньо прати раз на десять носінь. Якщо ви будете кидати їх до пральної машини надто часто, це може призвести до того, що волокна тканини почнуть руйнуватися та стиратися. Окрім того, кольори з джинсу почнуть зникати, і ваша річ передчасно зноситься.

Втім, деякі фактори можуть призвести до того, що вам доведеться закидати їх у прання частіше. Зокрема, якщо ви використовуєте джинсові речі для важкої роботи або ж носите їх у теплу та вологу погоду, ви, ймовірно, захочете прати їх частіше. Окрім того, прати їх потрібно також тоді, коли ви помітите на них плями та розводи.



Джинси не варто прати надто часто / Фото Pexels

Як часто потрібно прати необроблений денім?

Необроблений денім – це джинс, який не пройшов процесу попереднього прання та усадки під час виробництва. І якщо ваші джинси пошиті саме з такого матеріалу, ви повинні прати їх тільки тоді, коли це справді необхідно.

Необробленим денім залишають для того, щоб він міг мати якусь форму на вашому тілі. Зазвичай вам потрібно почекати чотири – шість місяців перед пранням таких джинсів.

Чи варто заморожувати джинси?

Деякі люди вдаються до заморожування джинсів замість їхнього прання. Теорія полягає в тому, що низькі температури мають вбити усі мікроби та бактерії, проте насправді температура у домашніх морозильних камерах недостатньо низька для того, щоб це справді відбулося.

Окрім того, це досить антисанітарно – тримати брудні джинси біля ваших напоїв та їжі.

Для того ж, щоб уберегти джинси, намагайтеся прати їх не надто часто та не використовуйте для цього гарячу воду, і так ви легко захистите свій одяг від зайвих пошкоджень.