Навіть нова губка дуже швидко стає затишним притулком для багатьох бактерій. І одне вражаюче дослідження 2017 року показало, що у використаній губці міститься 54 мільярди бактерій на один кубічний сантиметр!

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Отож, для того, щоб не отримати цілий набір шкідливих мікробів у своїх губці, її потрібно регулярно замінювати, а перед тим правильно за нею доглядати. І ось як це робити.

Ретельно очищуйте губку

Найкращий спосіб знищувати бактерії у багаторазових губках – це помити їх у посудомийній машині або ж покласти до мікрохвильовки. Обидва ці прилади можуть знищити майже 100% бактерій у вашій губці.

Якщо ви використовуєте мікрохвильову піч, спершу ретельно намочіть губку та залиште її на одну хвилину. Не кладіть губку сухою, адже у такому випадку вона може загорітися.



Губки для посуду потрібно чистити / Фото Pexels

Викидайте їх перед тим, як вони починають пахнути

Віджимати губку потрібно після кожного використання, а чистити – через день. І попри те, що це чудові звички, про які варто дбати, навіть почищена губка може накопичувати бактерії, тож їх потрібно замінювати. Робити це варто кожні два тижні, або ж навіть раніше, якщо губка починає розпадатися або пахнути.

Окрім того, кожна губка має використовуватися тільки для одного завдання – не варто мити посуд і протирати столи однією.

Спробуйте ганчірки для посуду

Якщо перспектива замінювати губку кожні два тижні вас не приваблює, ви можете спробувати ганчірки для посуду. Вони більш екологічні і допоможуть зменшити ваш вуглецевий слід, коли ви їх зрештою утилізуєте, а також вони насправді більш гігієнічні та економічні.

Такою ганчіркою для посуду може стати звичайний шматок бавовняної тканини, який ви можете прати безліч разів.