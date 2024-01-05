Ви собі й не уявляєте, як багато речей насправді є на вашій постільній білизні. І більшість з них ви навіть не можете побачити, адже вони надзвичайно маленькі, як-от мертві клітини шкіри, мікроби, пилові кліщі та навіть їхні фекалії. Тож експертка з прибирання Керолін Форте розповіла, як часто насправді потрібно замінювати постільну білизну.

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Як часто потрібно змінювати постіль?

Якщо вам потрібна коротка відповідь на це запитання, то ось вона. Змінювати постільну білизну потрібно щотижня, щоб запобігти розповсюдженню на ній надто великої кількості бактерій. Та якщо ви робитимете це рідше, це може призвести до деяких негативних наслідків.

Через те, що ви проводите у своєму ліжку усю ніч кожного дня, за цей час на простирадлах дуже швидко накопичуються мікроби, піт, шерсть домашніх тварин та жир з тіла, і спати на них протягом довгого часу може бути не дуже гігієнічно.

Окрім того, пилові кліщі, які також можуть завестися на постелі, хоч і нешкідливі для людини самі собою, все ж можуть викликати напади алергії чи навіть астми.



Постіль потрібно замінювати кожного тижня / Фото Pexels

Як найкраще прати простирадла?

Так само, як важливо вчасно змінювати постіль, потрібно також переконатися, що ви перете її правильно, щоб вона і справді була чистою, коли ви знову покладете її на ліжко.

Перед пранням дуже важливо попередньо видалити усі видимі плями, якщо такі є. Якщо ж візуально простирадло виглядає чистим, немає потреби його попередньо обробляти. Та завжди корисно перевіряти наволочки на наявність залишків макіяжу.

Коли будете закидати простирадла до пральної машини, переконайтеся, що вона не перезавантажетна, адже для того, щоб ефективно очиститися, постіль має циркулювати у барабані. Прати постільну білизну варто за високих температур, а ось сушити їх краще на повітрі, а не у сушарці.