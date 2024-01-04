Коли мовиться пор очищення будинку, вода зазвичай є основним продуктом. Та попри свою універсальність, у деяких випадках вода все ж не підходить і може не допомогти, а тільки нашкодити.

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Дерев'яні меблі

Якщо ви полюбляєте протирати свої дерев'яні меблі вологою ганчіркою, тоді припиніть робити це нагайно! Через надлишок води ваша деревина може почати набухати, деформуватися та розколюватися, адже вода може пошкодити матеріал.

Навіть якщо вашу деревину оброблено чи пофарбовано, велика кількість води все одно не піде на користь, адже рідина може пошкодити оздоблення. Натомість краще використовувати спеціальні засоби для чищення деревини.

Цегла

Уникайте чищення відкритої цегли великою кількістю води, адже це може розчинити солі та мінерали у цеглі, а це призведе до появи порошкоподібних відкладень на ній, і в результаті матеріал виглядатиме ще бруднішим, ніж до миття.

Окрім того, вода може проникнути в пори цегли, а там замерзати, і це призведе згодом до розширення води та розтріскування цегли.

Срібло

Ювелірні вироби, посуд та інші побутові дрібнички зі срібла також не варто чистити у воді. Рідина може залишити на металі плями, а також призвести до швидшого тьмяніння та корозії. Вода також може просочуватися у щілини срібла та потенційно спричинити пошкодження деяких делікатних елементів виробів.



Срібло не варто чистити водою / Фото Pexels

Шкіра

Про цей матеріал можуть не знати багато господарів та господинь. Чистити шкіру водою також може бути небезпечно, адже вона залишає на шкірі плями, а згодом може навіть призвести до того, що матеріал знебарвиться. Натомість краще використовувати спеціальні засоби, призначені для чищення шкіри.

З часом надлишок вологи також може деформувати шкіру та виснажувати природні олії у ній.

Газові конфорки

Очищення пальників газової плити водою також може призвести до проблем із запаленням. А вода в системі запалювання чи навіть навколо неї може спричинити пошкодження деяких компонентів чи навіть вихід із ладу усієї системи.

Окрім того, вода також може пошкодити газові клапани, а також призвести до корозії та іржі.