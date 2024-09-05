Чимало людей беруться за миття вікон саме у вересні – перш за все через бажання закінчити з цим неприємним завданням до настання холодної пори. Та, звісно ж, ви хочете, аби вікна залишалися чистими впродовж року, а не тільки короткий проміжок часу. Що ж, тут на користь прийде копійчаний домашній засіб.

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Чим найкраще мити вікна

Найефективнішим засобом для очищення вікон буде розчин марганцівки. І приготувати такий копійчаний мийний засіб вдома насправді дуже просто. Все, що потрібно зробити – це залити в тазик теплу воду, а на кінчику ножа додати марганцівку, аби рідина стала заледве рожевою.

Для того, щоб посилити ефект засобу, ви також можете додати у воду ковпачок кондиціонера для білизни. Після цього усю рідину у мисці потрібно якісно перемішати.

Ганчіркою нанесіть засіб на віконне скло, а після цього відразу ж вимийте його чистою водою. Та на цьому чищення не закінчене: вікна ще потрібно насухо витерти чистою ганчіркою з мікрофібри.



Вікна потрібно мити восени / Фото Pexels

Такий спосіб чищення вікон може здатися трохи довшим та складнішим, ніж використання звичайного засобу для очищення скла, та ви досить швидко переконаєтеся у перевагах цього способу. Річ у тому, що марганцівка не тільки добре змиває усі забруднення, але й має антисептичні властивості.

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А ось кондиціонер для білизни у розчині може створити захисну плівку на поверхні скла. Вона надаватиме вікнам блиску та буде запобігати налипанню бруду на поверхню скла. За всю зиму ви не помітите на ньому ані пилинки!