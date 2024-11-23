Кімнатні рослини вимагають хорошого догляду, повідомляє 24 Канал. І зазвичай квітникарі думають про стан ґрунту та горщика, але часто забувають про те, аби попіклуватися про листя. А саме через нього ріст всієї рослини може сповільнитися.

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Чому потрібно витирати пил з листя?

Прибирання в домі зазвичай передбачає пиття підлоги, очищення ванної кімнати та протирання різних поверхонь. Ось тільки листя кімнатних рослин зазвичай до цих поверхонь не включають, а цілком дарма. Регулярне чищення листя принесе користь не тільки домашньому садові, але й вам.

Перш за все, це дає захист від шкідників, на які дуже часто страждають кімнатні рослини. Якщо ви будете регулярно протирати пил, набагато рідше доведеться зіштовхуватися із попелицею чи кліщами. Пил може приховувати шкідників та ускладнювати їхнє виведення.

А протирання листя допомагає підтримувати здоров'я рослин та убезпечити їх від проблем, які серйозно впливають на ріст квітів. Окрім того, відсутність пилу на листі може покращити їхній фотосинтез. А ось пил, навпаки, перешкоджає проникненню світла, яке потрібне для того, аби рослина отримувала "паливо" для росту.



Пил з листя потрібно протирати / Фото Pexels

Чим протирати листя рослин?

Перш за все, ви можете використовувати м'яку губку чи ганчірку з мікрофібри. Рослини точно оцінять це, але тканина має бути чиста та без залишків різноманітної "хімії". За допомогою цих простих засобів ви можете очистити листя.

Але якщо ви хочете надати йому вишуканого блиску, тоді ви можете скористатися шкіркою банана. Якщо натерти листки внутрішньою частиною шкірки, тоді листя рослини стане наче навощеним та буде виглядати вдвічі яскравіше та вишуканіше. Окрім того, цей спосіб точно не нашкодить рослині.