Монстера – це рослина, яка прибула до нас з Південної Америки. Попри те, що в цілому рослина є невибагливою, потрібно все ж знати кілька правил з догляду за нею.

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Як правильно доглядати за монстерою

Навіть в домашніх умовах монстера може вирости до кількох метрів у висоту. Та для великих гілок обов'язково потрібно змайструвати якусь опору, щоб вони могли триматися рівно.

Для того, щоб рослина добре почувалася у вашій кімнаті, вам потрібно знайти таке місце, де на неї не будуть потрапляти прямі промені сонця. Зважайте на те, що на молодому листі ще не буде характерних для монстери перфорацій; вони з'являться значно пізніше.

Що ж до догляду за монстерою, то він буде під силу кожному. І почати слід з вибору правлильного горщика. Він має бути широким та глибоким, навіть якщо ваша монстера ще невелика, адже ця рослина може швидко розростися.



Доглядати за монстерою потрібно досить ретельно / Фото Pexels

На дно горщика варто покласти дренаж, а універсальний ґрунт змішати з торфом та піском. У цю суміш варто і посадити вашу монстеру. Її можна підживлювати комплексним добривом для кімнатних рослин, та не варто робити це більше, ніж двічі за сезон.

Поливати монстеру потрібно 1 – 2 рази на тиждень, адже вона полюбляє вологу. До того ж ця рослина потребує постійної чистоти, тож час від часу протирайте листя вологим рушником.

Ідеальна температура для монстери – 20 – 25 градусів. Ставити рослину ідеально в кутку кімнати: так вона отримає достатньо світла, але на неї не будуть падати прямі сонячні промені.