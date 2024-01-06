Деякі тканини та одяг можуть зіпсувати усе ваше прання, якщо ви покладете їх в пральну машину, тож краще прати їх окремо.

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Денім

Найкраще прати усі ваші джинсові речі у окремому циклі прання. Блискавки на джинсах можуть тертися об інші тканини та пошкодити їх. Але основна проблема полягає в тому, що інші тканини можуть також вбирати колір ваших джинсів.

Тож якщо ви вже і кладете свої джинси разом з іншими речами, намагайтеся принаймні слідкувати за тим, щоб вони були близькі по кольору.

Сильно забруднений одяг

Якщо ваш одяг дуже брудний, або ж на ньому є багато плям, його слід прати окремо від решти одягу. Перш за все, такі речі ви, певно, захочете попередньо обробити спеціальним засобом, щоб ефективніше його відчистити, а після цього вам знадобиться довший цикл, ніж для звичайних речей.

Так ви також зможете запобігти тому, щоб під час прання бруд з одного вашого одягу перенісся на інший.

Новий одяг

Немає нічого більш захопливого за додавання нових речей до вашого гардеробу, проте переконайтеся, що під час перших кількох циклів прання ви чистили цей одяг окремо.



Нові речі варто спершу прати окремо / Фото Pexels

Не забувайте також уважно прочитати інструкції з догляду на етикетці. Нові предмети, як правило, виділяють барвник та легше стискаються, а якщо ви пратимете їх окремо, зможете запобігти цьому.

Одяг темного кольору

Це може здатися дуже очевидним, проте вам потрібно завжди відокремлювати темний одяг від світлого та білого. Одяг темних кольорів може зробити більш світлу білизну темнішою і бруднішою на вигляд.

Зазвичай ви можете групувати сині, фіолетові, коричневі та чорні тканини.

Одяг, який залишає ворс

Речі, які залишають ворс, краще також прати окремо, адже вони можуть залишити на деяких тканинах частинки ниток. Особливо будьте уважні, щоб під час одного циклу не прати разом такий одяг з мікрофіброю, вельветом та іншими матеріалами, які притягують ворс.