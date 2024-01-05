Поганий сон – це жахливо, але часто він може сповістити вас про іншу проблему в організмі, що ховається під поверхнею. І ось причини кількох поширених проблем зі сном, якими поділився експерт зі сну Карл Базіл.

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Без будильника ви можете проспати до 14 годин

Якщо ви часто стикаєтеся із подібною проблемою і постійно просипаєте все на світі, це може бути ознакою недостатньої роботи щитоподібної залози. Більшості людей потрібно всього 7 – 9 годин сну, щоб відчувати бадьорість. Тож якщо ви стабільно спите більше, ніж 10 годин на день, це може бути приводом трохи занепокоїтися.

Надто довгий сон може означати, що настав час перевірити здатність вашої щитоподібної залози регулювати метаболізм. Окрім того, довгий сон також може бути реакцією вашого організму на приховану інфекцію.

Щоранку ви прокидаєтеся втомленими

Якщо ви проводите у ліжку достатню кількість часу щоночі, але все одно прокидаєтеся млявими і виснаженими, це може свідчити про проблеми з диханням під час сну, або апное, що вражає досить велику кількість людей. Апное може порушити цикл сну та постійно переривати їх, але ви про це не пам'ятатимете.

Якщо ви думаєте, що можете мати апное, спробуйте спати на спині і подивіться, чи зможете виспатися на наступний ранок. Якщо це не допомогло, поговоріть про проблему з лікарем.

Ще одна потенційна причина постійної втоми, навіть після сну – це депресія. У такому випадку потрібно якомога швидше звернутися до лікаря по професійну допомогу.



Втома з самого ранку може свідчити про розлади настрою / Фото Pexels

Ви прокидаєтеся рано вранці незалежно від того, о котрій лягли

Якщо ви прокидаєтеся ще до того, як сонце зійде і не можете знову заснути, навіть коли намагаєтеся, можливо, ви просто виспалися, і це нічого страшного. Та якщо це стає системним явищем, це може свідчити про циркадний розлад, який також називається синдромом прогресуючої фази сну.

Для того, щоб виправити це, спробуйте обмежити штучне освітлення у час, коли ви прокидаєтеся.

Ви не можете заснути без телевізора

Якщо ви завжди засинаєте під телевізійну рекламу або під улюблену передачу, це може бути частиною вашої звичайної вечірньої рутини. Та якщо вам це потрібно для того, щоб спокійно спати, це може означати, що ви намагаєтеся відвернутися від своїх думок, які виходять на перший план у темній та тихій кімнаті.

Експерти зі сну радять кращі способи заспокоєння перед сном – наприклад, медитацію або ж читання художньої літератури.