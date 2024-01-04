Якщо ви мрієте про успіх та хочете стати найкращою версією себе у новому році, тоді самооцінка – це те, над чим вам потрібно попрацювати. Коли ви вірите в себе, ви знаходите сміливість ризикнути та бути справжнім собою у будь-якій ситуації!

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Чітко визначте, в чому ви невпевнені

Всі ми маємо певні невпевненості. Ідеальних людей просто не існує, та деякі якості і справді можуть стати справжнім тягарем. Для того, щоб ефективно боротися з невпевненістю, вам потрібно спочатку її визначити.

Коли ви зрозумієте, що саме змушує вас почуватися погано, ви зможете нарешті почати щось із цим робити.

Які сильні сторони ви хотіли би мати?

Вам не потрібно бути ідеальними і чудовими в усьому. Ба більше, це просто неможливо. Проте якщо ви експерт в деяких речах, або знаєте, що вам вдається щось конкретне, це може підняти вашу самооцінку.

Розкладіть по поличках усі навички, які ви маєте; додайте також ті, які тільки хочете набути – рости ніколи не завадить.

Також ви можете попрацювати над тими якостями в собі, які вас не влаштовують – наприклад, стати більш пунктуальними чи мати кращу самодисципліну.

Ставте собі невеликі виклики

Формування самооцінки – це тривалий процес, і зміни не відбудуться за одну ніч. Та хороший спосіб зробити кілька кроків до своєї мети – це ставити собі невеликі цілі та виконувати їх кожного дня.

Наприклад, ви можете почати носити одяг, який вам завжди подобався, але ви боялися засудження інших людей. Або ви можете розпочати розмову з колегами, з якими насправді не надто добре знайомі.

І коли вам вдасться успішно виконати такі невеликі завдання, ви зрозумієте, що ви здатні завжди виконувати ці речі, не напружуючись через них.



Невеликі виклики можуть допомогти подолати невпевненість / Фото Pexels

Не ведіть із собою негативних розмов

Те, як ми розмовляємо із собою, має неабияке значення. Якщо ви постійно критикуєте себе у себе в голові та дошкуляєте за найменші помилки, це не приведе до хорошої самооцінки.

Тож те, що вам справді потрібно зробити – це зосередитися на тих речах, які вам подобаються у собі, а не та негативних аспектах. Спробуйте хвалити себе, а коли щось виходить не так, як вам хотілося, замість засудження подумайте про шляхи, якими можете подолати проблему.

Навчіться діяти впевнено

Так, це може бути непросто, проте діяти впевнено навіть тоді, коли ви так не почуваєтеся – це один з чудових способів покращити свою самооцінку. Іншими словам, ви маєте вдавати, що ви впевнені, і одного разу ви з подивом зрозумієте, що вже не вдаєте.

Намагайтеся стояти прямо, говорити чітко та голосно і поводитися так, наче знаєте, що ви робите.

Попросіть свою родину та друзів про підтримку

Іноді буває важко пригадати усі хороші речі про себе, та будьте впевнені – ваші близькі усе помічають та цінують вас сильніше, ніж ви можете собі уявити. Тож якщо ви запитаєте друзів, що їм у вас подобається, ви, ймовірно, помітите, що насправді у вас все чудово, і ви маєте чимало хороших якостей.