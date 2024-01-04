Ранок – це той час, який задає тон всьому подальшому дню. І зробити його більш продуктивним дуже просто – вам потрібно виділити на це всього 10 хвилин. А за тиждень це буде вже година з лишком продуктивної роботи!

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Зробіть швидке тренування

Деякі люди полюбляють прокидатися дуже рано, щоб ще до роботи сходити на пробіжку чи навіть піти до спортзалу. І це чудово, якщо ви належите до цих людей. Та якщо ви навіть думати не хочете про те, щоб виходити з дому рано вранці, це не така вже й велика біда.

Насправді вам навіть не потрібно витрачати багато часу на невелике тренування. Навіть кілька хвилин стрибків та присідань будуть сприяти вашій фізичній формі, а також допоможуть вам прокинутися та дадуть заряд енергії.

Подумайте про свої цілі

Ви завжди маєте пам'ятати про свої кінцеві цілі – це допомагає залишатися вмотивованими протягом всього дня, тижня чи навіть року. Нагадайте собі, чому ви робите все, нагадайте загальну картину та майбутнє, яке ви намагаєтеся побудувати.

Напишіть список справ

Можливо, це найважливіша справа з тих, що потрібно зробити вранці. Завдяки списку ви знатимете, що вам потрібно зробити, і що швидше ви закінчите, то краще. Та просто говорити собі "потрібно зробити все" може бути не найкращою стратегією.

Завдяки списку справ ви зможете зрозуміти, що реально можете виконати за один день, а також відчуватимете себе більш продуктивними, адже будете бачити, скільки пунктів вдалося виконати.

Окрім того, списки допомагають зосередитися на кількох речах і припинити думати про всі інші справи, які також потрібно зробити потім.



Писати список справ на день дуже корисно / Фото Pexels

Зробіть одну маленьку справу, яку ви відкладали

У кожного з нас є кілька маленьких справ, які давно варто було би зробити, але які ми постійно відкладаємо. Часто на виконання найменших завдань потрібні тижні або ж навіть місяці. А коли ви справді беретеся за роботу, виявляється, що її зовсім небагато, і її можна було виконати всього за кілька хвилин.

Виробіть у себе звичку піклуватися про ці дрібниці із самого ранку, і тоді ви вже відразу відчуватимете, що ви на висоті. Просто відкладіть все та вже замініть ту лампочку, відпишіть на повідомлення чи призначте потрібну зустріч!

Слухайте подкасти під час збирання

Можливо, у вас лежать збережені десятки подкастів, на які ви ніяк не можете знайти час? Чи ви хочете послухати якусь аудіокнигу, але справи постійно відривають вас від цього? Що ж, час, коли ви збираєтеся на роботу, може бути ідеальним для того, щоб усе надолужити.

До того ж прослуховування подкастів чи аудіокниг зранку – це чудовий спосіб і отримати мотивацію для початку дня, і продовжити своє навчання та дізнатися щось нове.

Прочитайте один розділ книги

А, можливо, ви належите до категорії людей, які купують книги, але потім не читають їх, бо не мають часу? Легко казати собі, що ви надолужите все, коли "матимете більше часу", але насправді цей момент може навіть не настати.

Натомість ви маєте знайти час для своїх книг. Ви можете читати по одній главі кожного ранку або ж хоча би по 5 сторінок. У будь-якому випадку ви повільно, але впевнено будете рухатися до своєї мети.

Пишіть у свій журнал

Ведення журналу – це ще один чудовий спосіб розпочати свій день та створити правильний настрій. Якщо у вас в голові надто багато справ, думок та переживань, викладіть це на папір, і це насправді може допомогти.

Вам не потрібно писати багато і, звісно ж, не варто навіть турбуватися про те, чи пишете ви красиво. Просто дозвольте словам вийти з вас, і після цього ви будете готові до свого дня.

Вийдіть на прогулянку

Прогулянка дозволить вам не тільки розім'ятися та відчути заряд потрібної вранці енергії, але і дасть вам можливість нарешті приділити час собі та іноді навіть допомагає поставити речі у перспективу.

А якщо ви маєте якісь неприємності чи проблему, яку потрібно розв'язати, прогулянка допоможе очистити розум та полегшить пошук правильного рішення.