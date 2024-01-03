Спортивний дієтолог Дестіні Муді розповіла, що ж саме не дозволяє нам схуднути. За її словами, кілька вечірніх звичок можуть звести всі ваші старання схуднути нанівець.

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За даними Національного інституту здоров'я, прийом їжі в той час, коли ви малорухливі може призвести до ожиріння та небажаного збільшення ваги. Ви могли й не здогадуватися, як частиною вашої рутини були звички, які допомагали вам набирати вагу.

Пропущена вечеря

Пропущена вечеря може призвести до того, що зранку ви будете дуже голодними, тож з’їсте багато калорій. Вечеря нам необхідна, щоб наситити організм поживними речовинами. Якщо ми пропускаємо вечерю, то потенційно можемо зірватися на нічні перекуси чи переїдання.

Перекуси

Висококалорійні закуски сприятимуть надмірному споживанню калорій. Позбавляйтеся звички їсти крекери, печиво, чіпси. Вони швидко перетравлюються і не дадуть вам відчуття ситості.

Споживання їжі перед сном

Згідно з дослідженням 2020 року, їжа перед сном може не лише його порушити, але й сприятиме збільшенню ваги. Організму потрібен час, щоб переварити їжу, а якщо ви одразу підете спати, то це призведе до дискомфорту та потенційного порушення сну.

Дієтолог каже, що наш організм замість того, щоб заснути змушений перетравлювати їжу, а це впливає на недолік сну та негативно впливає на вагу.



Відмовтеся від споживання їжі перед сном / Фото Pexels

Поганий сон

Коли тіло позбавлене сну, воно прагне високоенергетичної їжі, а гормональний дисбаланс може призвести до підвищеного апетиту та зниження метаболізму, а це ускладнить підтримку здорової ваги.

У тих, хто спить менше семи годин на добу, підвищується рівень кортизолу (гормону, що сприяє накопиченню жиру), а також греліну (гормону, що викликає голод). Ось чому ви можете відчути потяг до солодкого, коли ви втомилися,

– зазначила Дестіні Муді.

Вживання алкоголю

Келих вина не допоможе вам швидше заснути. Алкоголь порушує рівень мелатоніну в мозку. Численні дослідження показали, що алкоголь заважає швидкому сну, а зайві калорії з алкогольних напоїв можуть призвести до збільшення ваги.

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Вечірні тренування

Ввечері тренуватися можна, але не варто цього робити за годину до сну. Вправи можуть прискорити ваш метаболізм, а підвищений рівень адреналіну та частота серцевих скорочень у результаті фізичних вправ можуть завадити вашому організму заснути.

Велика порція вечері

Переїдання ввечері сприятиме тому, що у вас збільшиться вага. Натомість виберіть збалансовану вечерю в невеликій порції.