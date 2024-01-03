Якщо ви відчуваєте головний біль, ви можете спробувати кілька домашніх способів, які допоможуть вам покращити свій стан. І зареєстрована дієтологиня Медді Паскуаріелло поділилася кількома продуктами, які можуть допомогти.

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Банани

Якщо ви відчуваєте головний біль через голод, тоді вам допоможе просто їжа, будь-яка! Але спробуйте все ж потягнутися до бананів, адже вони наповнені клітковиною, яка втамовує голод.

Окрім того, клітковина допомагає уповільнити травлення, а також підвищує ситість і довше зберігає вас задоволеними. На щастя, банани можна знайти у будь-якому магазині, тож ви можете легко використати цей продукт як засіб від головного болю.

М'ятний чай

Навряд чи ви будете здивовані тим, що зволоження організму дуже важливе для загального здоров'я. І головний біль у вас може з'явитися також і через те, що ви не встигаєте відновлювати потрібну кількість рідини в організмі.

А м'ятний чай – це не тільки чудове джерело рідини, він також має приємний аромат, який може принести вам деяке полегшення. Звісно, потрібні додаткові дослідження, але ментол, який міститься у м'яті, також може допомогти із вашим головним болем.

Квасоля

Часто головний біль з'являється через голод, і тут найкраще підійдуть продукти з родини бобових, а саме квасоля. У ній досить багато і білка, і клітковини, а це дві особливо ситні речовини, які точно підуть на користь вашому організму.



Квасоля може допомогти у боротьбі з головним болем / Фото Pexels

Також квасоля багата на магній – мінерал, який може бути корисним для запобігання мігрені та головного болю або зменшення тяжкості симптомів.

Цілозернові продукти

Цілозернові продукти, до яких належать кіноа, коричневий рис та овес, допомагають підвищити та стабілізувати рівень цукру в крові. Окрім того, у таких продуктах міститься досить багато складних вуглеводів, а саме вони дозволяють забезпечити рівномірне вивільнення глюкози у кров.

Так цілозернові продукти допомагають позбутися деяких видів головного болю. Та будьте обережні, якщо ви маєте алергію або ж чутливі до глютену, який міститься у деяких цілозернових продуктах, адже у такому випадку вони можуть навпаки викликати головний біль.

Ферментовані продукти

Ще один варіант продуктів, які допоможуть зменшити симптоми від головного болю – це вживання ферментованих продуктів, наприклад, кімчі чи йогурту. Річ у тому, що в таких продуктах міститься досить багато пробіотиків, або ж кислотних бактерій, які допомагають покращити зв'язок між кишківником та мозком.

Це також може бути пов'язано з тим протизапальним ефектом, який мають ферментовані продукти, адже дуже часто головний біль буває викликаний саме запаленням.

Їжа та напої з кофеїном

У деяких людей кофеїн може викликати головний біль, а іншим, навпаки, допомагатиме. Кофеїн може звузити кровоносні судини в мозку, і якщо ви регулярно споживаєте кофеїн, а потім припиняєте це робити, судини можуть надто сильно розширитися, і це викликатиме симптоми головного болю.