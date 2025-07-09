Огірки будуть родити аж до морозів: правильний догляд за овочами в липні

Правильний догляд за огірками забезпечить їм довге плодоношення. Для того, щоб овочі приносили урожай аж до морозів, треба вже у липні створити для них ідеальні умови. Якщо цього не зробити, то вже в серпні цвітіння погіршиться, а на початку осені огірки перестануть рости.

Щоб продовжити ріст огірків, потрібно забезпечити захист від холоду зеленої частини, постійно зволожувати ґрунт, захищати від хвороб та шкідників, пише 24 Канал з посиланням на "Дім і сад".

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Правильний полив

При нестачі вологи, огірки можуть почати гірчити, вигинатися й ставати нерівним по товщині. У такому випадку овочі треба поливати, особливо тоді, коли посуха й відсутній дощ. Ранковий полив потрібно проводити під корінь, уникаючи води на листях. Найкращий час – з 6 до 10 ранку. Вечірній полив рекомендовано проводити з 19 до 21 години.

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Обробка проти захворювань

Темний наліт чи жовті плями на листях свідчать про грибкові захворювання. Можете використовувати 1% розчину бордоської рідини чи "Фітоспорін". Для обприскування варто взяти садовий розпилювач та обробляти листя з двох боків.

Проти павутинного кліща добре працює молочна сироватка розведена з водою у пропорції 2:1. Для кращого результату потрібно додати столову ложку тертого господарського мила. Корисним є настій золи, дві склянки якого треба розвести у відрі води. Альтернативою може бути біопрепарат "Фітоверм".



Догляд за огірками у липні / Фото Pexels

Підживлення

У липні та наприкінці серпня огіркам потрібен калій та азот. Для цього у відрі води потрібно розчинити столову ложку сульфату калію та 0,5 кілограмів коров’яку.

Тимчасове укриття

Коли почнуться холодні ночі й буде осідати роса, над огірковими грядками потрібно встановити дуги. Тоді на них накидається агроволокно чи поліетиленова плівка, які допоможуть захистити рослини від стресу. Таким чином затяжні дощі для огірків не будуть страшними, але в сонячні дні укриття треба знімати, бо листя може згоріти від високої температури.

До слова, щоб поліпшити ріст огірків та захистити їх від шкідників і хвороб, потрібно скористатися молочним підживленням.

Мульчування

Шар мульчі допомагає вирівняти перепади температури й вологості. Дачники радять використовувати живильні субстрати – перегній, торф, солому та компост.