Серпень – це все ще гаряча пора для садівників, і забувати про догляд за рослинами ще точно не можна. Саме цього місяця можна розмножувати півонії, і зараз-таки вони формують квіткові бруньки на наступний рік.

Окрім того, що в серпні півонії можна розмножувати, потрібно знайти час також для того, аби як слід доглянути за молодими та зрілими кущами. Тільки так наступного року вони порадують вас пишним цвітінням.

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Розмноження півоній у серпні

Найкращий час для розмножування та висаджування квітів – це друга половина серпня та увесь вересень. І саме до середини серпня у рослини формуються бруньки на наступний рік. Тож пересаджувати півонії пізніше чи раніше не рекомендують, а у жовтні проводити пересадку не радять через те, що квіти можуть не встигнути прижитися.

Омолодження кущів півоній

Пересадка півоній – це чудовий спосіб омолодити та розділити кущі. Це піде їм тільки на користь та посилить цвітіння, адже на дуже загущених ділянках квіти стають дрібними. Для процедури омолодження найкраще обирати трав'янисті півонії віком 4 – 5 років, а деревовидні – 5 – 6 років. Та можна ділити кущі і рідше, всього раз на 10 років, та зробити це буде складніше через те, що коренева система стає дуже великою.



Півонії потрібно омолоджувати / Фото Pexels

Розмноження півоній насінням

У серпні ви можете також зайнятися і збором насіння півоній. Висаджувати їх слід на підготовлену заздалегідь ділянку, а проростуть рослини через півтора року, але готуйтеся до того, що цвітіння ви не побачите раніше, ніж через 6 років.

Отримані квіти не збережуть ознак материнського куща, проте з них можуть все ж вийти цікаві рослини з незвичним забарвленням та формою квітів.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Обрізка півоній на зиму

Перед тим, як ви почнете висаджувати півонії, потрібно обрізати з кущів пожовкле та сухе листя, а також старі стебла. Залишайте тільки відростки довжиною 5 – 7 сантиметрів. І молоді, і зрілі кущі трав'янистих півоній потребують щорічної обрізки, яку проводять восени, у жовтні та листопаді.

Так рослини можуть підготуватися до холодів та відпочити після цвітіння.