Ці звички допомагають дожити до 100 років: додати їх у рутину дуже легко

Коли мовиться про довголіття, то є чимало факторів, які на нього впливають. І не менш значними є звички у харчуванні та спорті, які можна легко додати до свого звичного дня.

Звісно ж, гени відіграють дуже велику роль у тому, скільки ми живемо. Та все ж це не значить, що ми не можемо нічого зробити, аби подовжити життя. Докторка Мередіт Бок поділилася кількома звичками, які можуть виявитися надзвичайно корисними на шляху до досягнення довголіття.

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Поставте хороший сон в пріоритет

Відпочинок – це невіддільна частина здорового та щасливого старіння, тож ігнорувати його не можна. І це один з найважливіших компонентів довголіття. Тож якщо ви маєте з цим проблеми, можна подумати про ефективні звички гігієни сну:

Скорочення часу перед екраном телефона;

створення приємної нічної рутини перед сном;

уникнення стресу у спальні.

Регулярно медитуйте

Часто здається, що переваги медитації для психічного здоров'я безмежні – і це й справді так, адже вона може допомогти вам і з досягненням довголіття. Медитація допомагає зменшити стрес, і найкраще займатися нею відразу ж після пробудження чи безпосередньо перед сном.

Обмеження вживання алкоголю

Якщо ви хочете по-справжньому подбати про своє здоров'я, потрібно звернути увагу на свої звички щодо вживання алкоголю. Більше, ніж три напої на день може призвести до зменшення розміру мозку та спричинити проблеми із пам'яттю та мисленням.

Втім, це не значить, що час від часу ви не можете насолодитися келихом вина. Головне – усвідомлювати, скільки і як часто ви п'єте.



Алкоголь потрібно вживати помірно / Фото Pexels

Вживання здорової їжі

Це може здаватися досить очевидним, та дотримання правильного раціону та споживання великої кількості фруктів та овочів є важливим для хорошого старіння. Це допоможе зберегти не тільки тіло, але й хороший стан мозку.

Регулярно займайтеся спортом

Незалежно від того, у якому ви віці, регулярні фізичні вправи мають бути у вашому щотижневому розпорядку дня. Тож намагайтеся займатися фізичною активністю принаймні 30 хвилин на день.

Тут ви можете проявити креативність, адже вам необов'язково ходити у спортивний зал. Натомість ви можете виходити на прогулянки, грати в теніс, займатися садівництвом чи брати уроки йоги.