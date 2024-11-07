Як продовжити життя букету троянд: цінні поради від флористки

Усі жінки люблять букети троянд, однак як всі квіти, вони мають властивість опадати й втрачати гарний вигляд. Втім життя трояндам можна продовжити завдяки кільком простим маніпуляціям, які можна легко повторити.

Базові секрети сприятимуть тому, щоб квіти зберігали свіжість та змогли простояти у вазі якомога довше, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм флористки Олени Петрової.

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Основні поради догляду за трояндами

Вона зазначила, що варто пам’ятати перше правило після того, як квіти опиняться в будинку – троянди потрібно поставити у велику й високу вазу. Експертка каже, що варто стежити за тим, щоб стебла постійно перебували у холодній воді.

Виявляється, що чим вищою є ваза з холодною водою – тим краще. Після кожного разу, як міняєте воду, необхідно робити свіжий зріз стебла. Квіти будуть добре зберігатися тоді, коли будуть стояти в місці, де буде найменше тепла.

Дехто навіть додає у вазу трохи хлорки. Це робиться у тому випадку, якщо бутони починають опадати й в’янути. Та найкраще хлорку додавати у холодну воду у ванній й замочити в розчині квіти на кілька годин.



Троянди будуть довго стояти, якщо за ними правильно доглядати / Фото Pexels

Загальні поради для того, щоб квіти довго стояли у вазі

Перед тим, як поставити квіти у вазу, треба обірвати всі листочки, які мали б бути у воді. Завдяки цьому ви вбережете троянди від швидкого гниття.

Стебло квітки потрібно різати навскіс й тримати його під протічною водою. Підрізати троянди варто кожного дня, оскільки якщо вони діставатимуть дна вази, то можуть взагалі не поглинати розчин й швидко зав’януть. Вода у вазі має бути холодною, навіть восени чи взимку. Міняти воду потрібно щодня, а стебла промивати під протічною водою.

Для того, щоб бути певними в тому, що квіти простоять довго, придбайте хімію в будь-якому квітковому магазині. Можна використовувати й добавки, як знайдуться у вас вдома – це цукор, ложка оцту, таблетку аспірину, горілка чи крапя відбілювача.