Лікар Мередіт Бок для Real Simple розповів, що майже кожна людина може збільшити тривалість та якість життя. Гени відіграють важливу роль в тому, скільки ми проживемо, втім нам треба дбати про тіло в молодому віці, щоб воно подбало про нас, коли ми постаріємо.

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Експерти з довголіття ви виокремили кілька секретів довгого та здорового щасливого життя, тож радимо звернути на них увагу.

Якісний сон

Відпочинок є дуже важливим та чи не основним компонентом довголіття. Виробіть собі ефективні гігієнічні звички сну: скоротіть час перед екраном та налаштуйте розслабляючу нічну рутину – прийміть ванну чи почитайте книгу. Спіть 8 годин щоночі.

Розумові здібності

Експерти кажуть, що знання позитивно впливають на когнітивну функцію, тому важливо постійно вчитися та дізнаватися щось нове. Виробіть собі звичку лягати спати розумнішими, ніж прокинулися.

Соціальне життя

Спілкування з друзями робить нас щасливими та здатне підтримати здоров’я. Заведіть корисні звички телефонуючи рідним щодня чи збирайтеся разом на вечерю, чи сніданок у вихідний день.



Приділяйте увагу соціальному життю / Фото Pexels

Медитація

Звичайна медитація може вплинути на довголіття. Лікар Джеймі Габел каже, що медитація веде до зменшення стресу, тому її найкраще робити вранці або перед сном.

Обмеження алкоголю

Вживання алкоголю може спричинити проблеми з пам’яттю та мисленням, тому постарайтеся обмежити його вживання, хоч іноді келих вина собі можна дозволити.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Вживання здорової їжі

Середземноморська дієта, в яку входять фрукти, овочі, цільне зерно тощо здатна покращити здоров’я нашого мозку. Додавайте у свій раціон правильні продукти, щоб залишатися здоровими якомога довше.

Фізична активність

Незалежно від віку, фізичні вправи повинні бути включені в щотижневий розпорядок дня. Лікар Мередіт Бок радить займатися спортом 30 хвилин на день. Навіть щоденна прогулянка матиме позитивний вплив на ваше життя.