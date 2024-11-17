Якщо ви хочете швидко приготувати салат чи іншу страву, для якої потрібні варені овочі, спосіб є, повідомляє 24 Канал. І вам навіть не знадобиться вода, а лише пакет та мікрохвильова піч.

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Як швидко зварити овочі?

Якщо ви не хочете витрачати годину на те, аби зварити овочі на плиті, ви можете скористатися альтернативним методом. Виявляється, овочі для салатів у мікрохвильовій печі виходять смачніші, майже як запечені у духовці.

Окрім того, якщо вам потрібно зварити буряк, то завдяки методу у мікрохвильовці він не буде втрачати колір. Варити так овочі потрібно без води.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Перед тим, як переходити безпосередньо до "варіння", буряк, моркву та решту овочів, які вам потрібно приготувати, потрібно ретельно вимити. Після цього покладіть їх на тарілку та проткніть ножем у кількох місцях. Якщо вам потрібно зварити буряк, тоді потрібно скласти його в пакет та зав'язати.



Варити овочі можна в мікрохвильовці / Фото Pexels

Мікрохвильову піч встановіть на 10 хвилин. Після того, як вони зваряться, потрібно дістати їх з мікрохвильовки та охолодити.

Втім, деякі люди переконують, що якщо додати у місткість до, наприклад, моркви трохи води, це допоможе прискорити процес. Вода зберігатиме вологу і овоч тоді не буде надто сухим. Тривалість приготування може відрізнятися залежно від потужності вашої пічки, тож потрібно періодично контролювати процес.

Овочі після такого "варіння" мають бути м'якими, але зберігати текстуру.