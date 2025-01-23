Щоб посуд після миття в посудомийній машині був кришталево чистим, потрібно уникати поширених помилок, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple. Інколи навіть на посудомийній машині залишаються плями чи каламутні плівки.

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Вони утворюються від кальцію та магнію, які залишаються після випаровування води. Якщо у вас жорстка вода, то рятівником стане ополіскувач, який запобігає прилипанню води до посуду. Якщо ж він не допоможе, тоді варто звернути увагу на інші моменти.

Помилки в користуванні посудомийною машинкою

Дуже брудний фільтр

Забитий фільтр може знижувати продуктивність посудомийної машинки. Саме тому його потрібно очищувати кожного місяця гарячою водою, милом та спеціальною щіткою для пляшок. В іншому випадку машина буде циркулювати брудну воду на посуд.

Також потрібно мити внутрішню частину посудомийної машини. Для цього треба використовувати спеціальні засоби для чищення й запускати порожній цикл. Таку дію варто виконувати раз на кілька місяців.

Неправильне розміщення скляного посуду

Чашки та склянки треба розміщувати на верхній полиці, щоб уникнути накопичення води після миття. Посуд потрібно ставити між зубцями кошика, а не над ними.



Помилки в користуванні посудомийною машиною, які треба знати / Фото Pexels

Низька температура води

Недостатня температура призведе до того, що холодна вода буде випаровуватися повільніше й сприятиме мінеральним відкладенням. Також недостатньо гаряча вода не може повністю розчинити миючий засіб й залишає плями. Температура води у посудомийній машині повинна становити не менше 49°C.

Занадто висока температура

Травлення скла може викликати температура, яка перевищує 60°C. Високі температури можуть зробити посуд матовим, тому найкращий діапазон для посудомийної машини – від 49°C до 60°C.

Неправильна кількість миючого засобу

Велика кількість миючого засобу може накопичуватися на посуді. Щоб запобігти помутнінню, використовуйте оптимальну кількість засобу, яку вимагає машинка. Якщо помічаєте залишки миючого на посуді, тоді зменшить його кількість.