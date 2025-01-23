Чтобы посуда после мытья в посудомоечной машине была кристально чистой, нужно избегать распространенных ошибок, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Иногда даже на посудомоечной машине остаются пятна или мутные пленки.

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Они образуются от кальция и магния, которые остаются после испарения воды. Если у вас жесткая вода, то спасителем станет ополаскиватель, который предотвращает прилипание воды к посуде. Если же он не поможет, тогда стоит обратить внимание на другие моменты.

Ошибки в пользовании посудомоечной машинкой

Очень грязный фильтр

Забитый фильтр может снижать производительность посудомоечной машинки. Именно поэтому его нужно очищать каждый месяц горячей водой, мылом и специальной щеткой для бутылок. В противном случае машина будет циркулировать грязную воду на посуду.

Также нужно мыть внутреннюю часть посудомоечной машины. Для этого надо использовать специальные чистящие средства и запускать пустой цикл. Такое действие стоит выполнять раз в несколько месяцев.

Неправильное размещение стеклянной посуды

Чашки и стаканы надо размещать на верхней полке, во избежание накопления воды после мытья. Посуду нужно ставить между зубцами корзины, а не над ними.



Ошибки в пользовании посудомоечной машиной, которые надо знать / Фото Pexels

Низкая температура воды

Недостаточная температура приведет к тому, что холодная вода будет испаряться медленнее и будет способствовать минеральным отложениям. Также недостаточно горячая вода не может полностью растворить моющее средство и оставляет пятна. Температура воды в посудомоечной машине должна составлять не менее 49°C.

Слишком высокая температура

Травление стекла может вызвать температура, превышающая 60°C. Высокие температуры могут сделать посуду матовой, поэтому лучший диапазон для посудомоечной машины – от 49°C до 60°C.

Неправильное количество моющего средства

Большое количество моющего средства может накапливаться на посуде. Чтобы предотвратить помутнение, используйте оптимальное количество средства, которое требует машинка. Если замечаете остатки моющего на посуде, тогда уменьшите его количество.