Звісно, далеко не у всіх є час для ретельного прибирання домівок. І часто немає його і у японок, які багато працюють та можуть ставити кар'єру на перше місце. Втім, в них все ще чисто в домі – а все завдяки кільком лайфхакам.

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Позбудьтеся непотрібних речей

В Японії на вулицях ви не знайдете сміттєвих контейнерів, адже кожного тижня спеціальна служба збирання відходів приходить до будинків та вивозить усе сміття.

І для того, щоб уникнути нагромадження великої кількості речей, японці приділяють увагу мінімалізму у використанні різних предметів побуту. Наприклад, вони можуть викидати одяг, якщо він вже неактуальний, щоб у помешканні не зберігалися надмірності.

Усе має лежати на своїх місцях

Звісно, набагато простіше розкласти усе по своїх місцях, коли у помешканні не так багато речей. Основне правило підтримання японського порядку – після використання завжди класти річ туди, звідки ви її взяли. Наприклад, відразу при вході приберіть взуття, одяг покладіть у шафу чи пральну машину. А куплені продукти потрібно відразу ж і без зволікань розкласти по полицях.



Речі потрібно ставити на свої місця / Фото Pexels

Використовуйте інновації

Японія відома своїми передовими технологіями, тож не дивно, що мешканці цієї країни використовують чимало гаджетів і у себе вдома. Вони допомагають спростити повсякденне життя, роботу та догляд за собою.

І прибирання точно не є винятком. Фактично у кожному домі є робот-пилосос та спеціальна машинка, яка може сушити речі. А парова швабра допоможе без зайвих зусиль прибрати бруд з підлоги.