Господарське мило колись використовували не лише для миття рук, але й для побуту. Його назва вже каже сама за себе, оскільки раніше його часто застосовували в господарстві.

Читайте також Як позбутися цвілі в душі: дієві поради, які допомагають

Скажемо більше: якщо у вашій оселі немає господарського мила, то радимо його придбати, адже він допоможе вам у багатьох побутових халепах, які можуть з вами статися.

Очищення сантехніки

На сантехніці можна часто помітити стійкі плями та розводи. Щоб їх уникнути, змішайте натерте мило з водою та додайте харчову соду. Суміш нанесіть на поверхню, протріть, а потім промийте водою.

Плями на одязі

Господарське мило здатне позбавити від плям, особливо масних. Потріть господарським милом забруднену ділянку та залишіть на деякий час перед основним пранням.



Господарське мило видаляє плями з одягу / Фото Pexels

Боротьба з пліснявою

Якщо ви знайшли у квартирі плісняву, то на уражену ділянку треба нанести товстий шар мила, залишити на 2 години та змити. Господарське мило має антибактеріальні властивості, тому може впоратися з грибком.

Відкривання шухляд

Старі шухляди можуть важко відкриватися. Щоб вирішити цю проблему, зніміть їх та знайдіть напрямні. Нанесіть на них сухе мило і побачите, як шухляди почнуть легко відкриватися.

Догляд за взуттям

Нанесіть на шкіряне взуття тонкий шар мила та дайте йому висохнути. Потім насухо витріть тканиною. Можете повторити цю процедуру кілька разів, щоб шкіряне взуття залишалося в чудовому стані.