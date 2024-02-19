Найкраще, що ви зможете зробити – вдатися до профілактики плісняви та постійно мити ванну кімнату для того, щоб мінімізувати вологу на поверхні плитки та інших поверхонь.

Цікаво Як позбутися плісняви та грибка у пральній машинці: найпростіші кроки

Як уникнути цвілі в душі

Волога сприяє розвитку цвілі, тому вам треба вмикати витяжний вентилятор під час прийому душу, який усуває вологу з повітря. Після прийому душу протріть стінки душової кабіни ганчіркою чи старим рушником.

Якщо кожного тижня чистити душову кабіну та щомісяця чистити душову фіранку, то це допоможе вам звести появу цвілі до мінімуму.



Як позбутися плісняви у душі / Фото Unsplash

Як позбутися цвілі в душі

Запліснявілу шторку одразу викидайте. Спори можуть бути глибоко у волокнах, тож ви не зможете її повністю позбавити від плісняви.

Для чищення плитки придбайте в побутовому магазині спеціальний спрей, який здатен усунути плісняву та грибок. Залишіть засіб на поверхні приблизно на 30 секунд, а тоді протріть серветкою з мікрофібри, яка набагато краще видаляє найдрібніші частинки, ніж будь-яка інша ганчірка.

Також ви можете скористатися перекиснем водню. Нанесіть його на 10 хвилин, протріть серветкою та повторіть процедуру кілька разів. Після цього нанесіть герметик, щоб запобігти утворенню нових колоній цвілі.