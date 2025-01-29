Білосніжний чистий унітаз – це мета будь-якої людини під час прибирання туалету. Та навіть за умови регулярного чищення на ньому з часом можуть з'явитися жовті смуги та наліт, повідомляє 24 Канал. Та позбутися їх все ж можливо.
Цікаво Захищають дім від лихого ока та залучають багатства: тримайте ці трави вдома
Чим можна почистити унітаз
Надати сантехніці бездоганного вигляду – не таке вже й просте завдання, але іноді навіть не потрібно витрачати час на її чищення. Натомість ви можете скористатися одним надзвичайно простим трюком, що зробить усю роботу за вас. Все, що потрібно – це приготувати прості кульки, які будуть чистити унітаз самі.
І найкраща частина – все, що для них потрібно, вже, скоріш за все, є у вас вдома. А результат вразить своєю ефективністю навіть досвідчених господинь.
Ось що вам знадобиться:
- шматок будь-якого туалетного мила;
- 50 грамів зубної пасти;
- 2 столові ложки соди;
- шматок алюмінієвої фольги.
Для початку мило потрібно натерти на крупній терці, а тоді додати у суміш соду та зубну пасту. Після цього інгредієнти потрібно добре перемішати, а тоді сформувати невеликі кульки з цієї маси. Фольгу наріжте на невеликі квадрати та загорніть кожну кульку в неї. В кількох місцях кульки потрібно проколоти зубочисткою.
Туалет можна легко почистити / Фото Pexels
Всі кульки складіть у пластикову місткість з кришкою, але одну вкиньте у бачок унітаза. Коли ви будете змивати воду, мило, зубна паста та сода витікатимуть з фольги та потраплятимуть на сантехніку, очищуючи її та надаючи кімнаті приємного аромату. Якщо змінювати кульку всього раз на місяць, ніяких проблем з очищенням туалету в майбутньому у вас не виникне.
Та є ще кілька засобів, які можна використати для очищення сантехніки:
- Оцет. Це універсальний засіб для чищення, який допоможе вам позбутися більшої частини неприємних забруднень. Його потрібно нанести на ганчірку та залишити на застарілому нальоті на 10 хвилин. Після цього потріть місце губкою.
- Сода. Її потрібно змішати з водою, аби утворити пасту, а тоді терти іржу та наліт – вони зникнуть за лічені хвилини.
- Сіль. Її великі частинки можуть відчистити багато складного бруду, та використовувати її потрібно обережно, аби не пошкодити покриття унітаза.