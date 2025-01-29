Білосніжний чистий унітаз – це мета будь-якої людини під час прибирання туалету. Та навіть за умови регулярного чищення на ньому з часом можуть з'явитися жовті смуги та наліт, повідомляє 24 Канал. Та позбутися їх все ж можливо.

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Чим можна почистити унітаз

Надати сантехніці бездоганного вигляду – не таке вже й просте завдання, але іноді навіть не потрібно витрачати час на її чищення. Натомість ви можете скористатися одним надзвичайно простим трюком, що зробить усю роботу за вас. Все, що потрібно – це приготувати прості кульки, які будуть чистити унітаз самі.

І найкраща частина – все, що для них потрібно, вже, скоріш за все, є у вас вдома. А результат вразить своєю ефективністю навіть досвідчених господинь.

Ось що вам знадобиться:

шматок будь-якого туалетного мила;

50 грамів зубної пасти;

2 столові ложки соди;

шматок алюмінієвої фольги.

Для початку мило потрібно натерти на крупній терці, а тоді додати у суміш соду та зубну пасту. Після цього інгредієнти потрібно добре перемішати, а тоді сформувати невеликі кульки з цієї маси. Фольгу наріжте на невеликі квадрати та загорніть кожну кульку в неї. В кількох місцях кульки потрібно проколоти зубочисткою.



Туалет можна легко почистити / Фото Pexels

Всі кульки складіть у пластикову місткість з кришкою, але одну вкиньте у бачок унітаза. Коли ви будете змивати воду, мило, зубна паста та сода витікатимуть з фольги та потраплятимуть на сантехніку, очищуючи її та надаючи кімнаті приємного аромату. Якщо змінювати кульку всього раз на місяць, ніяких проблем з очищенням туалету в майбутньому у вас не виникне.

Та є ще кілька засобів, які можна використати для очищення сантехніки: