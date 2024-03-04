Усі власники фруктових садів давно знають, що шкідники ніколи не дрімають, і якщо з ними не боротися, ці комахи можуть з'їсти усе на своєму шляху. І один з таких непроханих гостів у саду – це попелиця, яка приходить разом із іншими комахами-шкідниками.

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Та позбутися попелиці все ж можливо – якщо ви тільки знаєте кілька дієвих способів.

Як боротися із попелицею на яблунях

Прекрасно борються із настирливими комахами спеціальні хімічні препарати, адже вони спеціально розробляються і перевіряються. І через те, що таких засобів існує дуже багато, обрати той, який підійде саме вам, точно не буде проблемою. Ви можете використати Актоверм, Сомро Complete чи інший інсектицид.

Водночас надзвичайно важливо пам'ятати про правила безпеки під час роботи із хімікатами, щоб ви могли уникнути усіх негативних наслідків.

Отже, дотримуйтеся таких правил:

не їжте препарат, яким обприскуєте дерева;

під час обробки варто стояти проти вітру;

використовуйте респіратор, окуляри та рукавички під час обприскування. Слідкуйте, щоб не залишалося відкритих ділянок шкіри;

після обробки рослини добре помийтеся, виперіть одяг та помийте усе, що контактувало із засобом.

Народні засоби від попелиці

Деякі садівники не люблять використовувати хімію з тих чи інших причин, але це не значить, що ви маєте дозволити попелиці занапастити ваш сад. Тут на допомогу приходять народні засоби, яких існує безліч.

Скажімо, вважається, що деякі ефірні олії відлякують попелицю – наприклад, лаванда, кедр та сосна. Також з цією ж метою ви можете використовувати натуральну соняшникову олію із водою.



Ефірні олії можуть відлякувати попелицю від дерев / Фото Pexels

Ви також можете обробити яблуню із плодами від попелиці за допомогою цибульного відвару. Для того, щоб його приготувати, вам потрібно залити літрову банку лушпиння двома літрами гарячої води. Дайте суміші настоятися, а після цього зцідіть її та додайте ще 8 літрів води та приблизно 50 грамів господарського мила.

Обприскувати яблуні цим засобом потрібно відразу ж після приготування.

Як використовувати нашатирний спирт проти попелиці

Як і ефірні олії, нашатирний спирт має сильний запах, і цим відлякує шкідників. Для того, щоб приготувати розчин, вам потрібно використати 50 мілілітрів засобу, розведеного на відро води. Також додайте до розчину стружку господарського мила. Ця суміш допоможе не тільки відлякати шкідників, але і підгодувати дерева, адже працює також як прикореневе підживлення.