Як прикрасити кошик на Великдень: 3 цікаві ідеї

Освячення кошика на Великдень – це важлива традиція, якої дотримуються чимало українців. Та якщо ви не знаєте, як зробити його максимально привабливим та охайним, ви можете скористатися кількома підказками.

Під час підготовки до одного з найбільших церковних свят дуже важливо дізнатися, як саме можна прикрасити великодній кошик. Та не менш важливо і розуміти, що саме в нього потрібно покласти. Поради 24 підібрали кілька корисних і красивих ідей оздоблення кошика до Великодня.

Цікаво Чи можна пекти паски у Страсну п'ятницю: традиції найскорботнішого дня у році

Як прикрасити великодній кошик

Зазвичай для того, щоб кошик виглядав більш ошатно, в нього не тільки складають паски, яйця та інші продукти, але і прикрашають зеленню та весняними квітами – а саме барвінком. Будуть гарно виглядати також і гілочки верби та берези.

Також чимало людей додають до свого кошика лаванду, ромашку чи нарциси білого та жовтого кольору. Але це далеко не всі ідеї, якими ви можете скористатися.

Кондитерські вироби та фігурки

До свого кошика ви можете додати свічки різних форм – наприклад, такі, що нагадують овечок, пташок, зайчики чи яєчка. Також часто господині випікають кондитерські вироби, що формою нагадують основні символи свята.

Прикрашений великодній кошик / Інстаграм kristy_voitovich

Стрічки та тканина

Якщо ви додасте на ручку кошика трохи стрічок, або ж задекоруєте його дно красивою тканиною, це також надасть йому більш святкового вигляду.

Рушник

Прикрасити кошик зверху вишитим рушником – це завжди доречна та вишукана ідея. Тож оберіть найкращий серед тих, що маєте, і накрийте ним кошик.

Ідеї для великоднього кошика / Інстаграм misyats.na.nebi

Декоративні квіти та яйця

Необов'язково прикрашати свій кошик справжніми квітами – ви також можете використати і штучні. Головне – красиво розмістити їх; а також ви можете додати кілька гарно розписаних декоративних яєць та фігурок.

Варіант декору великоднього кошика / Інстаграм kor_decor

Сам кошик можна пофарбувати у різні кольори – тут все залежить тільки від вашої фантазії!