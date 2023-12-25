Звісно, є недоліки і плюси у тому, щоб у святковий сезон тримати вдома справжню живу ялинку. Та якщо ваша головна проблема полягає в тому, що хвоя опадає, то це радше перевага, адже у голок є чимало корисних використань.

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Готуйте з ними

Можливо, ви ніколи не чули про такий спосіб використання голок, та існує чимало рецептів, для яких потрібна хвоя – наприклад, в'ялена риба чи копчені у сосні мідії. Саме голки можуть надати неповторного смаку вашим звичним різдвяним стравам.

А якщо ви любитель солодощів, ви можете спробувати використати свіжі голки для того, щоб ароматизувати цукор і посипати ним залишки пиріжків.

Зробіть з хвої відвар

Так, ви навіть можете використати голки для того, щоб приготувати чай з хвої. Додавання голок до напою дасть йому трохи цитрусового смаку із землистим відтінком. Він може бути дещо незвичним для ваших рецепторів, але спробувати точно варто.

Щоб приготувати відвар, просто додайте хвою в окріп та дайте їй настоятися. Не забудьте процідити відвар, щоб не випити голки!

Зробіть мило

Якщо ви маєте час та терпіння, ви можете спробувати виготовити мило з соснових та ялинкових гілок. Домашнє мило до того ж може стати чудовим подарунком до Різдва для ваших рідних та друзів.



З голок можна виготовити мило / Фото Pexels

Використовуйте їх для розпалювання вогню

Якщо ви маєте комин, то хвоя ідеально підійде для того, щоб розпалювати багаття. Зв'яжіть жменю сухих голок ниткою та використовуйте їх згодом для того, щоб доповнити свій звичний матеріал для розпалювання вогню. І хоча такі голки зазвичай швидко горять, вони є чудовим безвідходним варіантом для утеплення дому цієї зими.

Використовуйте для мульчі

Якщо ви не займаєтеся садівництвом, цей термін може бути для вас незнайомим. Та мульча – це те, що ви кидаєте шаром поверх ґрунту, щоб заощадити воду та придушити бур'яни.

Шар соснових та ялинкових голок чудово підійде для цієї мети.