Можливо, ви вже чули про те, що кавову гущу можна використовувати у садівництві та для відлякування комах. Втім, ви також можете знайти застосування кавової гущі і у своїй квартирі.

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Знежирте сковорідки

Кавова гуща може спрацювати у два способи: вона допомагає видалити накопичення бруду, зокрема і стійкі залишки олії, а також може знежирити посуд. Використовувати гущу можна і для чищення сковорідок, і для каструль. Текстура кави робить її абразивною, і вона може здирати пригорілу їжу з поверхні вашого посуду.

До того ж кавова гуща є "м'яким абразивом", як і сода, тож її можна безпечно використовувати і для чищення сковорідок та каструль із антипригарним покриттям.

Замочіть решітки духовки

З часом решітки вашої духовки набудуть коричневого кольору та можуть навіть покритися пригорілими залишками їжі, особливо, якщо ви користуєтеся нею регулярно. Та виправити ситуацію зовсім нескладно, і все, що вам потрібно – це кавова гуща, яка допоможе усунути увесь бруд.

Змішайте 2 столові ложки гущі із теплою водою у раковині та використовуйте цю суміш для замочування решітки духової печі. Після того, як ви залишите їх у цій воді на 45 хвилин, відмити бруд буде дуже просто за допомогою звичайної губки.

Заберіть неприємні запахи із холодильника

Іноді з холодильника починає неприємно пахнути, і це може стати суттєвою проблемою, адже у ньому зберігається чимало ваших продуктів. Та якщо у вас немає часу на ретельне чищення і миття, ви можете скористатися простішим засобом. Все, що вам потрібно зробити – це взяти невелику миску чи чашку та наповнити її сухою кавовою гущею, а потім поставити її до холодильника.

Азот у гущі буде реагувати із вуглецем та нейтралізує усі неприємні аромати.

Видаліть потертості із дерев'яних меблів

Звісно, неприємно подивитися одного дня на свою шафу і помітити на ній потертість. Та, на щастя, це можна легко усунути, якщо ви візьмете зовсім трохи кавової гущі. Для цього вам потрібно зробити густу пасту, змішавши гущу з невеликою кількістю води чи олії, і нанести її на подряпини.

Обережно втирайте пасту у пошкоджені ділянки та дайте їй постояти 10 – 15 хвилин. Після цього витріть залишки пасти та відполіруйте поверхню до сухості. Якщо необхідно, повторіть процес.