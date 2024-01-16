Пляма від вина може бути на вашому одязі, скатертині чи навіть постільній білизні. Якщо таке сталося, ви повинні хутко її запрати.

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Як вивести свіжу пляму від вина

Промочіть пляму паперовим рушничком. Після цього спробуйте скористатися кількома методами:

Посипте пляму сіллю та залишіть на ніч, щоб вона увібрала в себе якомога більше винного пігменту. Після цього можете кидати прати.

та залишіть на ніч, щоб вона увібрала в себе якомога більше винного пігменту. Після цього можете кидати прати. Залийте пляму великою кількістю газованої води й також залишіть на ніч.

й також залишіть на ніч. Якщо пляма на білому одязі, залийте її оцтом та кількома краплями розчину для миття посуду. Залиште тканину на ніч.

та кількома краплями розчину для миття посуду. Залиште тканину на ніч. Сода може витягнути рідину та червону пляму з тканини. Просто посипте її на пляму та залишіть доки вона не стане вологою та рожевою, після цього можете ще раз насипати соди, щоб вона продовжувала впитувати в себе вино.

та червону пляму з тканини. Просто посипте її на пляму та залишіть доки вона не стане вологою та рожевою, після цього можете ще раз насипати соди, щоб вона продовжувала впитувати в себе вино. Є ще інший метод. Посипте пляму содою, а зверху налийте оцет. Бульбашкова реакція може видалити вино з волокон.



Ці поради допоможуть вивести пляму від вина / Фото Freepik

Як вивести стару пляму від вина

Стару пляму від вина треба довго вимочувати в холодній воді, перш ніж приступати до її видалення.

На забруднену ділянку нанесіть рідкий порошок чи засіб для миття посуду. Після цього занурте одяг у миску з холодною водою на 30 хвилин або й на всю ніч.

Тоді нанесіть спеціальний засіб для виведення плям та поперіть. Такий метод мав би допомогти вивести застарілу пляму від вина.