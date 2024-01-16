Пляма від вина може бути на вашому одязі, скатертині чи навіть постільній білизні. Якщо таке сталося, ви повинні хутко її запрати.
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Як вивести свіжу пляму від вина
Промочіть пляму паперовим рушничком. Після цього спробуйте скористатися кількома методами:
- Посипте пляму сіллю та залишіть на ніч, щоб вона увібрала в себе якомога більше винного пігменту. Після цього можете кидати прати.
- Залийте пляму великою кількістю газованої води й також залишіть на ніч.
- Якщо пляма на білому одязі, залийте її оцтом та кількома краплями розчину для миття посуду. Залиште тканину на ніч.
- Сода може витягнути рідину та червону пляму з тканини. Просто посипте її на пляму та залишіть доки вона не стане вологою та рожевою, після цього можете ще раз насипати соди, щоб вона продовжувала впитувати в себе вино.
- Є ще інший метод. Посипте пляму содою, а зверху налийте оцет. Бульбашкова реакція може видалити вино з волокон.
Ці поради допоможуть вивести пляму від вина / Фото Freepik
Як вивести стару пляму від вина
Стару пляму від вина треба довго вимочувати в холодній воді, перш ніж приступати до її видалення.
На забруднену ділянку нанесіть рідкий порошок чи засіб для миття посуду. Після цього занурте одяг у миску з холодною водою на 30 хвилин або й на всю ніч.
Тоді нанесіть спеціальний засіб для виведення плям та поперіть. Такий метод мав би допомогти вивести застарілу пляму від вина.