Насправді все значно простіше, ніж ви думаєте. Запам’ятайте головне правило – якщо на простирадлі ви помітили пляму від крові, вам треба її якнайшвидше обробити та не допускати того, щоб пляма висохнула.

Читайте також Як відіпрати домашні тапки від бруду: ці правила збережуть взуття

Як випрати свіжу кров

Плями можна уникнути на простирадлі, якщо кров ще свіжа. Вам треба випрати її у холодній воді з використанням засобу для видалення плям. Дуже холодна, майже крижана вода здатна вивести кров з волокон тканини.

Експерти радять запирати спочатку найбільшу пляму, а тоді переходити до меншої. Вам не обов’язково треба повністю занурювати у миску все простирадло. Цього робити не треба, особливо, якщо постіль біла. Просто запирайте пляму в умивальнику.

Щоб кров добре відіпралася – використовуйте засіб для видалення плям. Ви навіть можете скористатися щіткою з м’якою щетиною. Залиште пляму в розчині на 15 хвилин. Ви також можете застосовувати кисневий порошок. Після цього можете прати простирадла у звичному для вас температурному режимі.



Поради, які можуть допомогти вивести пляму / Фото Pexels

Як випрати засохлу кров

Якщо пляма крові на простирадлі вже висохла, тоді треба пройтися плямою щіткою з м’якою щетиною. Тоді варто замочити простирадло на ніч, щонайменше на 8 годин у холодній воді. Її треба змішати з кисневим відбілювачем чи пральним порошком. Після цього закиньте її у машинне прання в холодній воді з додаванням порошку.

Окрім магазинних відбілювачів, ви також можете скористатися підручними методами.

Перекис водню

Пів склянки харчової соди змішайте з половиною склянки перекисю водню. Нанесіть пасту на пляму крові втираючи старою зубною щіткою. Залишіть на 30 хвилин, а потім киньте прати.

Оцет

Оцет можете застосовувати до простирадл темного кольору. Оцет треба розпилити на пляму та залишити на 10 хвилин.

Сіль

Зробіть густу пасту із солі та води та втирайте в пляму з кров’ю. Трохи почекайте та закидайте в прання.