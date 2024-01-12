Спосіб чищення тапок залежить від матеріалу. Тканина, замша чи шкіра вимагають різних технік. Тканинні тапки можна прати в машинці, а от шкіряні треба прати вручну. Вовняне взуття ніколи не варто прати в машинці та сушити в сушарці для білизни.

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Як почистити тапки з бавовни та синтетичної тканини

Тапки з махрової тканини та будь-які тапки з поліестеру, навіть із підкладкою зі штучного хутра, можна прати в машині або вручну, щоб позбавити їх неприємного запаху.

Якщо хочете попрати вручну, то протріть підошву вологими серветками, щоб прибрати бруд. Якщо тапки брудні, то відчистіть їх миючим засобом за допомогою щітки. Перед пранням дайте засобу для миття подіяти щонайменше 15 хвилин. Також тапки можна помити у мильній воді. Втім треба дати їм увібратися на 30 хвилин.



Прості поради, які допоможуть відіпрати тапки / Фото Pexels

Як почистити замшеві тапки

Такі тапки треба обережно чистити, щоб зберегти їхній вигляд. Щоб видалити бруд зверху застосуйте спеціальну щітку для замші. Жир на тапках зверху можна обробити кукурудзяним крохмалем. Щоб він подіяв треба залишити тапки на кілька годин.

Після цього старанно обробіть внутрішню частину за допомогою соди, щоб прибрати поганий запах. Щіткою протріть внутрішню частину і знову залишіть на деякий час, а потім видаліть за допомогою пилососу.

Якщо тапки дуже брудні, то змішайте 1 чайну ложку миючого засобу з двома стаканами води. Занурте в розчин та протріть до тих пір, поки бруд не видалиться. Тоді тапки треба висушити на свіжому повітрі та висушити внутрішню частину за допомогою фена з низькою температурою.

Як почистити шкіряні тапки

Шкіряні тапки не можна чистити в машині, лише вручну. Протріть їх вологою серветкою зверху та знизу. Щоб шкіра блистіла, протріть тапки кондиціонером для тіла. Якщо внутрішня частина з бавовни, помийте її мильним розчином, як описано вище.