Жирна пляма вважається найскладнішою з усіх, адже не завжди її вдається легко вивести. Втім не варто хвилюватися. Доклавши зусиль з одягу можна відіпрати будь-яку пляму.

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Запам’ятайте собі головне правило: чим швидше ви будете відпирати пляму, тим у вас більше шансів її позбутися. Жирні плями складніше вивести, якщо вони висохли та довго залишаються на тканині.

Як вивести жирну пляму з джинсів

Спочатку промокніть пляму паперовим рушничком. Це допоможе видалити залишки олії та жиру. Тоді посипте пляму харчовою содою та залишіть джинси на кілька годин. Сода вбере олію та видалить з тканини жир, який не зміг забрати до кінця паперовий рушник.

Після цього видаліть соду за допомогою пилососа або просто акуратно її струсіть. З першим етапом розібралися. Тепер розповідаємо, як треба виводити пляму з підручних засобів.



Як вивести пляму з одягу / Фото Pexels

Налийте на пляму краплину засобу для миття посуду. Воно здатне розщеплювати та розчиняти жир. Потім візьміть стару зубну щітку або м'яку губку і акуратно потріть пляму кілька хвилин, щоб вона стала пінистою. Після цього змийте мило та киньте прати джинси в машинку.

Якщо ж харчова сода та миючий засіб для посуду не змогли допомогти, тоді спробуйте обробити пляму оцтом. Рідина має допомогти розщепити жир перед пранням.