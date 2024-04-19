Біле взуття з часом може втрачати свій первозданний вигляд. І ви можете скористатися спеціальними магазинними засобами для того, щоб відновити білизну підошви, та вони можуть бути дуже дорогими, а також не завжди працюють. Тож перед тим, як йти до магазину, ви можете скористатися кількома перевіреними домашніми методами.

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Як зробити підошву знову білою

Є один універсальний засіб для чищення білої підошви, який точно знайдеться у вас вдома, і це зубна паста. Її ефективність полягає у тому, що в складі міститься бікарбонат та карбонат кальцію, а вони можуть ефективно боротися із жовтизною.

Для того, щоб правильно використати зубну пасту, вам спершу потрібно протерти ваше взуття від пилу та залишків бруду, скориставшись вологою серветкою. Після цього нанесіть зубну пасту на всю площу підошви та зачекайте приблизно 5 хвилин, щоб вона підсохла. Візьміть м'яку щітку та ретельно витріть зубну пасту. Після цього ретельно протріть підошву холодною водою.

Зубна паста може і справді швидко повернути підошву до її первинного вигляду.

Наступний ефективний метод, яким ви можете скористатися – це засіб від жирних плям. Якщо ваша підошва забруднилася саме від мастила чи іншої жирної рідини, тоді саме цей метод стане у пригоді.

Для того, щоб ефективно почистити підошву, вам потрібно вдягнути гумові рукавички та взяти чисту губку. Після цього нанесіть на неї кухонний засіб та ретельно протріть підошву. Піну потрібно змити водою.

Також ви можете для очищення підошви використати і перекис водню – він може чудово впоратися із сильними забрудненнями і жовтою підошвою. Все, що вам потрібно зробити – це занурити підошву у розчин теплої води та перекису на кілька хвилин. Не забудьте згодом ретельно промити взуття водою та висушити.