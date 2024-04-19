Белая обувь со временем может терять свой первозданный вид. И вы можете воспользоваться специальными магазинными средствами для того, чтобы восстановить белизну подошвы, но они могут быть очень дорогими, а также не всегда работают. Поэтому перед тем, как идти в магазин, вы можете воспользоваться несколькими проверенными домашними методами.

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Как сделать подошву снова белой

Есть одно универсальное средство для чистки белой подошвы, которое точно найдется у вас дома, и это зубная паста. Ее эффективность заключается в том, что в составе содержится бикарбонат и карбонат кальция, а они могут эффективно бороться с желтизной.

Для того, чтобы правильно использовать зубную пасту, вам сначала нужно протереть вашу обувь от пыли и остатков грязи, воспользовавшись влажной салфеткой. После этого нанесите зубную пасту на всю площадь подошвы и подождите примерно 5 минут, чтобы она подсохла. Возьмите мягкую щетку и тщательно вытрите зубную пасту. После этого тщательно протрите подошву холодной водой.

Зубная паста может действительно быстро вернуть подошву к ее первоначальному виду.

Следующий эффективный метод, которым вы можете воспользоваться – это средство от жирных пятен. Если ваша подошва загрязнилась именно от масла или другой жирной жидкости, тогда именно этот метод пригодится.

Для того, чтобы эффективно почистить подошву, вам нужно надеть резиновые перчатки и взять чистую губку. После этого нанесите на нее кухонное средство и тщательно протрите подошву. Пену нужно смыть водой.

Также вы можете для очистки подошвы использовать и перекись водорода – она может прекрасно справиться с сильными загрязнениями и желтой подошвой. Все, что вам нужно сделать – это погрузить подошву в раствор теплой воды и перекиси на несколько минут. Не забудьте впоследствии тщательно промыть обувь водой и высушить.