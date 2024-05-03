Майстриня з Хотина Олеся Нестор розповіла, як зробити традиційну буковинську писанку. У Чернівецькій області найчастіше створюють писанки в жовтих, помаранчевих, червоних та чорних візерунках.

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Як зробити писанку самостійно

Крок 1

Спочатку підготуйте все для розпису писанок. У різних посудинах розведіть барвники для яєць з двома ложками оцту. Курячі яйця можуть бути сирі чи зварені. Також вам потрібен бджолиний віск та писачок – інструмент для розпису яєць.

Крок 2

Перед писанням яйце треба очистити. Витріть його оцтом чи знежирте. Краще обирати білі яйця, а не коричневі.

Крок 3

На яйці потрібно зробити відмітки – по центру вгорі та внизу. Початківці наносять майбутній малюнок олівцем, якщо ж ви вже пробували розписувати писанки, то можна поставити відмітки відразу писачком,

– розповіла Олеся Нестор.

Крок 4

Далі треба нанести воском перший шар малюнка. Цей візерунок під воском залишиться білого кольору.

Крок 5

Після цього яйце треба занурити у барвник. Так уся поверхня писанки, окрім того, що залишилося під воском, забарвиться у колір. Перший барвник, у який занурюють писанку — жовтий. Він найсвітліший, а наступні кольори перекриватимуть його. Потримайте яйце у барвнику кілька хвилин, а тоді витягніть та протріть серветкою.



Писанку своїми руками зробити легко / Фото Pexels

Крок 6

На яйце можна нанести наступний шар малюнка. Цей взір матиме такий колір, яким ви забарвили яйце перед цим. Коли фрагмент малюнка нанесли, то яйце занурюють у інший барвник. Це може бути темніший колір або той самий, щоб відтінок був насиченішим.

Крок 7

Після того, як вже всі шари взору нанесли та витягнули писанку з барвника, то віск з яйця можна прибирати. Для цього розігрійте віск на писанці біля свічки. Він стане блискучим, а тоді його треба витерти серветкою чи рушником. Щоб писанка була блискучою – змастіть її рослинною олією.